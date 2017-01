A German Life - La segretaria di Goebbels: clip esclusiva del film documentario

Presentato ieri in anteprima nazionale 28esimo Trieste Film Festival, arriverà nei cinema il 27 gennaio, proprio nella Giornata della Memoria, A German Life - La segretaria di Goebbels, il film documentario di Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer che ha per protagonista l'ultracentenaria Brunhilde Pomsel - l'unica persona ancora in vita ad essere stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia - che fu segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista nonché uno ei più stretti collaboratori di Adolf Hitler.

Del film, distribuito da Feltrinelli Real Cinema e Wanted, vi mostriamo qui sotto una clip esclusiva:





"A German Life offre il ritratto di un testimone oculare, che ha lavorato in un centro del potere nazista; la sua azione non azione può essere lo specchio della società attuale, per tutti noi. Con questo film vogliamo dimostrare che la guerra e la tirannia non escono dal nulla, che un clima sociale può andare in tilt molto velocemente, che il male non sempre viene riconosciuto e che ciascuno deve interpellare la propria morale. Le storie delle vittime e degli autori sono state spesso raccontate; volevamo raccontare la storia dei seguaci e degli approfittatori, degli ipocriti e di coloro che hanno distolto lo sguardo", hanno detto i registi del film.