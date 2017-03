A Family Man: il trailer del film con Gerard Butler

Non va confuso con il The Family Man con Nicolas Cage quel A Family Man che vede protagonista Gerard Butler nei panni di un semi squalo di Wall Street e che precedentemente si intitolava The Headhunter's Calling.

Certo, in entrambi i casi c'è un protagonista maschile costretto a scegliere fra lavoro e famiglia, ma stavolta, invece di qualcuno che si ritrova a vivere la vita che avrebbe potuto fare se fosse rimasto con la sua fidanzata di un tempo, abbiamo un un uomo a cui capita qualcosa di molto diverso e decisamente più drammatico. Se non volete scoprire di più, allora non guardate il trailer che è stato appena diffuso, altrimenti... buona visione!

Nel cast di A Family Man ci sono anche Willem Dafoe, Gretchen Mol, Alfred Molina e Alison Brie, mentre la regia è di Mark Williams, il produttore di The Accountant. Il film uscirà in USA a maggio.