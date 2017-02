A Eva Mendes il merito di una delle migliori battute di La La Land

Come ci ha insegnato Ryan Gosling nel discorso pronunciato subito dopo aver vinto il Golden Globe per il miglior attore protagonista di commedia o musical per la sua interpretazione in La La Land, se la sua performance è stata tanto brillante il merito è anche di Eva Mendes, che si è occupata delle figlie (oltre che del fratello malato di cancro), permettendo così all'attore di concentrarsi bene sul personaggio di Sebastian.

La bella cubana, però, va ringraziata anche per un'altra ragione, sempre riguardante il musical di Damien Chazelle candidato a 14 Oscar. E' stata infatti lei a pronunciare una frase diventata una delle battute più celebri del film e che riguarda la città del cinema: "That’s L.A. - they worship everything and they value nothing ". Pronunciata da Sebastian, è traducibile in "A Los Angeles si venera ogni cosa ma non si dà valore a niente". "La mia signora me l'ha detta un giorno" - ha spiegato Ryan, e io l'ho trovata così divertente che le ho chiesto di poterla mettere nel film. Ovviamente scherzava, ma è una cosa buffa che contiene un fondo di verità"

Il fatto che diverse fonti oggi riportino questa notizia ci fa capire quanto la La La Land-mania impazzi praticamente ovunque, siamo dunque tutti in attesa della notte delle stelle, per vedere se il film dedicato ai folli e ai sognatori farà davvero il botto.