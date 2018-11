A Costa-Gavras il Premio d’Onore del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’EFA

In occasione della 31ma edizione degli European Film Awards il 15 dicembre, il leggendario regista Costa-Gavras (che, dato per morto questa estate, fortunatamente sta bene) riceverà un Premio d'Onore da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'EFA. Con questo premio la European Film Academy desidera rendere uno speciale tributo ad uno straordinario regista e a una personalità dalla forte coscienza politica, rispettato non solo dai suoi colleghi, ma celebrato anche dal pubblico di tutto il mondo.

Costa-Gavras è il quinto esponente del cinema europeo a ricevere questo riconoscimento, dopo Manoel de Oliveira, Michel Piccoli, Sir Michael Caine e Andrzej Wajda.

Nato in Grecia, Costa-Gavras emigra nel 1955 in Francia all’età di 22 anni e gira il suo primo film nel 1965: Vagone letto per assassini, realizzato grazie al supporto di Yves Montand e Simone Signoret, che sono anche gli interpreti di questo adattamento del romanzo di Sébastien Japrisot. Prosegue con Z - L'orgia del potere (1969) che scrive insieme a Jorge Semprún adattandolo dal libro di Vassilis Vassilikos. Il film riceve due premi al Festival di Cannes e due Oscar.

Segue un’altra collaborazione con Semprún come co-sceneggiatore per La confessione (1971), adattamento del libro di Arthur e Lise London. Tra i suoi tanti film che hanno vinto premi prestigiosi troviamo L'Amerikano (1973), Missing - Scomparso (1981) con Sissy Spacek e Jack Lemmon, che vince la Palma d’Oro al Festival di Cannes e un Oscar per la Miglior Sceneggiatura, Hanna K., (1983) su un’avvocatessa israeliana che difende un Palestinese nei territori occupati, e Betrayed - Tradita (1988), interpretato da Debra Winger e Tom Berenger.

Costa-Gavras ha diretto anche Chiaro di donna, Music Box (1989) che ha vinto l’Orso d’Oro nel 1990 al Festival di Berlino, Mad City - Assalto alla notizia (1997) con John Travolta e Dustin Hoffman, Amen (2002), Miglior Seneggiatura ai César, Cacciatore di teste (2005), Verso l'Eden (2009) con Riccardo Scamarcio, e Le capital, interpretato da Gad Elmaleh e Gabriel Byrne, presentato a San Sebastian nel 2012.

Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse opere liriche e spettacoli musicali ed è stato presidente della Société des réalisateurs de films (1971-1973). E’ attualmente presidente de La Cinémathèque Française. Il regista sarà tra gli ospiti d’onore della cerimonia di premiazione il 15 dicembre a Siviglia, dove riceverà il premio.