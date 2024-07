A Complete Unknown, nel primo trailer Timothée Chalamet è Bob Dylan

News Cinema

È arrivato il primo teaser trailer di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet e diretto da James Mangold.

Possiamo mostrarvi il primo trailer della nuova fatica di Timothée Chalamet, addirittura l'interpretazione di Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown, diretto da James Mangold e interpretato con Elle Fanning ed Edward Norton. Si tratta ancora di un teaser, il trailer vero e proprio arriverà più avanti, almeno più a ridosso dell'uscita del film in Inghilterra, a inizio 2025. Ci si può però già fare un'idea dell'atmosfera che si respirerà: la canzone scelta è "A Hard Rain’s A-Gonna Fall" (1963), per la cronaca.



A Complete Unknown: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan - HD

A Complete Unknown, Timothée Chalamet si mette alla prova con Bob Dylan

A Complete Unknown, scritto da Jay Cocks e James Mangold, diretto da quest'ultimo, mette ancora una volta il regista americano alle prese con un mito della musica, dopo essersi confrontato con Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima (coincidenza: Cash appare anche qui, ma non è Joaquin Phoenix, bensì Boyd Holbrook, che ha già lavorato con Mangold in Indiana Jones e il Quadrante del Destino). Questo nuovo biopic si ambienta nei primi anni Sessanta negli USA, dove a diciannove anni Bob Dylan comincia già a convincere con il suo folk del tutto personale, esplodendo poi del tutto durante il Newport Folk Festival del 1965. Per chi se lo stesse chiedendo, Edward Norton nel film interpreta il compianto Pete Seeger, altro esponente importante della scena folk degli anni Sessanta, scomparso nel 2014. Monica Barbaro è Joan Baez, mentre Elle Fanning veste i panni di un personaggio creato apposta per il lungometraggio, Sylvie Russo, di fatto rielaborazione della reale Suze Rotolo, fidanzata di Bob dal 1961 al 1964. Leggi anche A Complete Unknown - James Mangold rivela il contributo di Bob Dylan: "Ho un taccuino con tutti i suoi appunti"