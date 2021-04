A Cinecittà apre il nuovo centro vaccinale Cinecittà, nello storico teatro 20

News Cinema

Nella città del cinema è appena stato inaugurato un nuovo hub vaccinale, che sarà aperto 7 giorni su 7 e si arricchisce, nel Teatro 20, di un allestimento con pannelli fotografici dell'Archivio storico Luce

Come già successo con il Palais Des Festival di Cannes, sede dello storico Festival del Cinema, anche Cinecittà diventa un centro vaccinale. Realizzato da Regione Lazio, Asl Roma 2 e Istituto Luce-Cinecittà, il nuovo hub vaccinale Cinecittà ha aperto oggi i battenti e sorge all'interno del Teatro 20 degli Studios, dove per anni è stata girata, ad esempio, la ficion Un medico in famiglia.

In un periodo in cui anche l'industria cinematografica ha sofferto e pagato le conseguenze della pandemia, l'apertura del Centro vuole essere un segnale di una ripartenza per Roma e il paese, dentro un luogo che è diventato una fabbrica dei sogni e che ha ospitato gloriose produzioni sia nazionali che internazionali. Il centro vaccinale Cinecittà sarà aperto 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20. Si estende in un'area di 1.300 metri quadri, e prevede una somministrazione di 2.200 vaccinazioni giornaliere, grazie al supporto di 70 operatori sanitari ed amministrativi.

Il percorso per la vaccinazione si svolge attraverso tre sale allestite con pannelli che raccontano la nostra storia recente e presente da un punto di vista "salutare", utilizzando immagini della nostra memoria, molte delle quali provenienti proprio dal grande tesoro dell'Archivio storico Luce. Ogni pannello è dedicato a un personaggio famoso: ci sono scienziati, attori, sportivi, donne e uomini che hanno saputo "gettare il cuore oltre l’ostacolo" mostrando coraggio, determinazione e fiducia nel futuro.

Presenti alla cerimonia inaugurale sono stati il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il direttore della Asl Roma 2 Giorgio Casati e per Luce-Cinecittà, la Presidente Maria Pia Ammirati.

Il centro vaccinale Cinecittà è nato a pochissimi giorni di distanza dalla riapertura delle sale cinematografiche, che riprenderanno finalmente a lavorare il 26 aprile.