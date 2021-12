A Chiara candidato ai prestigiosi Film Independent Spirit Awards

News Cinema

Tra le nomination dei Film Independent Spirit Awards, che premiano il meglio del cinema indipendente mondiale, c'è anche A Chiara di Jonas Carpignano. Tutte le candidature.

Una meritata soddisfazione per Jonas Carpignano: il suo ultimo film, A Chiara (distribuito in America da Neon), è candidato come miglior film agli Independent Spirit Film Awards, un riconoscimento prestigioso che premia il meglio del cinema indipendente americano e mondiale. Congratulazioni al regista, al cast e al suo acclamato film, che racconta la storia di Chiara Guerrasio (Swamy Rotolo), una quindicenne di Gioia Tauro, in Calabria, che festeggia con la famiglia i 18 anni della sorella, quando scopre la doppia vita criminale del padre e inizia a interrogarsi sui rapporti che ha vissuto e sul proprio futuro. A Chiara è stato candidato anche per il montaggio di Affonso Gonçalves e la fotografia di Tim Curtin.

Le candidature sono state annunciate da Beanie Feldstein, Regina Hall e Naomi Watts e i premi verranno consegnati in presenza, sulla spiaggia di Santa Monica, il 6 marzo 2022.

Nonostante si parli di cinema indipendente sono ben 9 le nomination toccate a film prodotti da Netflix, anche se a ottenerne di più, ben 13, è stata la società di produzione A24. Tra i film, la parte del leone è toccata a Zola, con 7 candidature,

Tutte le candidature degli Independent Spirit Awards 2022

MIGLIOR FILM: A Chiara, C'mon C'mon, La figlia oscura, The Novice, Zola

MIGLIOR OPERA PRIMA: 7 Days, Holler, Queen Glory, Test Pattern, Wild Indian

MIGLIOR PROTAGONISTA FEMMINILE: Isabelle Fuhrman (The Novice), Brittany S. Hall (Test Pattern), Patti Harrison (Insieme per davvero), Taylour Page (Zola), Kali Reis (Catch the Fair One)

MIGLIOR PROTAGONISTA MASCHILE: Clifton Collins Jr. (Jockey), Frankie Faison (The Killing of Kenneth Chamberlain), Michael Greyeyes (Wild Indian), Udo Kier (Swan Song), Simon Rex (Red Rocket)

MIGLIOR REGISTA: Janicza Bravo (Zola), Maggie Gyllenhaal (La figlia oscura), Lauren Hadaway (The Novice), Mike Mills (C'mon C'mon), Ninja Thyberg (Pleasure)

MIGLIOR DOCUMENTARIO: Ascension, Flee, In the Same Breath, Procession, Summer of Soul

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Jessie Buckley (La figlia oscura), Amy Forsyth (The Novice), Ruth Negga (Passing), Revika Anne Reustle (Pleasure), Suzanna Son (Red Rocket)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Colman Domingo (Zola), Meeko Gattuso (Queen of Glory), Troy Kotsur (CODA), Will Patton (Sweet Thing), Chaske Spencer (Wild Indian)

MIGLIOR SCENEGGIATURA: C’mon C’mon (Mike Mills), La figlia oscura (Maggie Gyllenhaal), Swan Song (Todd Stephens), Insieme per davvero (Nikole Beckwith), Zola (Janicza Bravo, Jeremy O. Harris)

MIGLIOR PRIMA SCENEGGIATURA: Lyle Mitchell Corbine, Jr. (Wild Indian), Matt Fife (Cicada), Shatara Michelle Ford (Test Pattern), Fran Kranz (Mass), Michael Sarnoski (Pig)

MIGLIOR MONTAGGIO: Affonso Gonçalves (A Chiara), Ali Greer (The Nowhere Inn), Lauren Hadaway, Nathan Nugent (The Novice), Joi McMillon (Zola), Enrico Natale (The Killing of Kenneth Chamberlain)

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Dante Cheng, Matthew Chuang (Blue Bayou), Lol Crawley (The Humans), Tim Curtin (A Chiara), Edu Grau (Passing), Ari Wegner (Zola)

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen, Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, Pebbles di P S Vinothraj, Petite Maman di Céline Sciamma, Prayers for the Stolen di Tatiana Huezo

ROBERT ALTMAN AWARD: Mass

SOMEONE TO WATCH:: Alex Camilleri (Luzzu), Michael Sarnoski (Pig), Gillian Wallace Horvat (I Blame Society)

JOHN CASSAVETES AWARD (per il film realizzato con meno di 500.000 dollari): Cryptozoo, Jockey, Shiva Baby, Sweet Thing, This is Not a War Story

TRUER THAN FICTION AWARD: Angelo Madsen Minax, Jessica Beshir, Debbie Lum.