A casa tutti bene: il teaser trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Muccino

Dopo quasi 10 anni di ambientazioni americane (con la parentesi di Baciami ancora del 2010), Gabriele Muccino è tornato in Italia, a Ischia per la precisione, per raccontarci la storia di una grande famiglia. Il suo nuovo film intitolato A casa tutti bene, in uscita nei nostri cinema il 14 febbraio prossimo, vanta un cast davvero ricco che comprende: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco,Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.



Del film è appena arrivato online il teaser trailer ufficiale:





La trama ufficiale del film A casa tutti bene:

A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull'isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.