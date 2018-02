A casa tutti bene è primo al boxoffice italiano del weekend

A casa tutti bene di Gabriele Muccino vince con facilità al boxoffice italiano del weekend: la commedia corale di costume registra al suo esordio 3.940.000 euro, con media corposa di 6.380 euro per 533 copie in circolazione. Bel colpo, ottima partenza.

Scivola per questo dalla prima alla seconda posizione Cinquanta sfumature di rosso, ultimo atto dell'adattamento cinematografico della trilogia di E. L. James: questa settimana porta a casa 3.037.000 euro, raggiungendo il totale italiano di 11.700.000, con una media per sala che si mantiene solida.

Entra appena al terzo posto il successo d'oltreoceano, il cinecomic Black Panther targato Marvel: da noi si "accontenta" di 2.820.000 euro con media di 4.820 per 487 copie.