A casa tutti bene ancora primo al boxoffice italiano del weekend

A casa tutti bene di Gabriele Muccino ottiene nuovamente il primo posto al boxoffice italiano del weekend, tenendo ancora a bada l'altrove fenomeno Black Panther. La commedia corale italiana porta a casa 1.923.000 euro, raggiungengo quindi il totale di 6.666.000.

Black Panther, come si diceva, insegue in seconda posizione con 1.485.000 euro e un risultato italiano per ora ammontante a 4.930.000: assolutamente non male, ma lontano dai trionfi in terra americana (forse perché da noi privo del traino sociale che sta avendo oltreoceano il blockbuster all-black).

Sale di un posto, dal quarto al terzo, il visionario The Shape of Water - La forma dell'acqua, fiaba su mostri e Guerra Fredda vincitrice del Leone d'Oro a Venezia: raccoglie 1.226.000 euro e raggiunge perciò i 3.550.000.

Il gioiello Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis debutta in quarta posizione, ma il suo 1.086.000 euro non deve trarre in inganno: la media per sala di 4.200 euro per 257 copie è la più alta della classifica.

Il quinto posto spetta all'avventura per i più piccoli Belle & Sebastien - Amici per sempre, terzo atto di una trilogia cinofila molto amata dalle famiglie, che parte con 1.025.000 euro.



Il box office completo del weekend