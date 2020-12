A Boy Called Christmas: il trailer dell’origin story di Babbo Natale con Maggie Smith e Sally Hawkins

News Cinema

Arriverà nelle sale nel novembre 2021 A Boy Called Christmas, interpretato da strepitosi attori inglesi come Maggie Smith, Jim Broadbent e Sally Hawkins. Il film ci mostra un giovane Babbo Natale e oggi è uscito il trailer.

Sono molti i motivi di interesse del film di Natale A Boy Called Christmas, che però non arriverà nelle sale prima del mese di novembre del 2021. La prima è che si tratta di un'origin story di Babbo Natale, la seconda è il cast secondario, che riunisce il meglio del cinema britannico di ragguardevole età. Parliamo dell’immensa Maggie Smith e di Jim Broadbent, a cui si aggiungono Sally Hawkins e Kristen Wiig, che però viene dagli States.

La fonte di ispirazione di A Boy Called Christmas è l'omonimo libro di Matt Haig, che racconta la storia di un ragazzino di nome Nicholas che dalla Finlandia si mette in viaggio verso il Polo Nord in cerca del padre scomparso. Lungo la via fa amicizia con una renna e sconfigge un troll. Poi arriva nel villaggio di Elfhelm, dove abitano gli elfi. Là dovrà rimboccarsi le maniche per salvare lo spirito del Natale. Il giovane protagonista del film è interpretato da Henry Lawfull, mentre la regia è di Gil Kenan, a cui dobbiamoMonster House, Ember - Il mistero della città di luce e l'ultimo Poltergeist.

Di A Boy Called Christmas è appena uscito il teaser trailer e noi, ovviamente, ve lo facciamo vedere, anche per risvegliare lo spirito natalizio che in questo difficile 2020 è un po’ sopito.