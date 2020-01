A 93 anni Mel Brooks porta in TV il musical di Frankenstein Junior

News Cinema

L'evento televisivo andrà in onda in diretta sul canale americano ABC.

Quella che è definita la migliore commedia di tutti i tempi non ha certo bisogno di presentazioni. Uscito al cinema nel 1974, Frankenstein Junior fu una re-interpretazione del celebre classico della letteratura di Mary Shelley in chiave estremamente comica, intelligente e originale, a cominciare dalla scelta del bianco e nero che inizialmente fece tremare le gambe ai produttori. Il suo autore e regista Mel Brooks per nostra fortuna non scese mai a compromessi e, insieme a Gene Wilder, creò questa creatura cinematografica che a distanza di 45 anni non ha perso un grammo della sua natura esilarante.

Il canale americano ABC ha annunciato l'allestimento di una versione di Frankenstein Junior basata sul musical andato in scena a Broadway nel 2007. Il titolo è Young Frankenstein Live! e, come già accaduto con enorme successo con La sirenetta in Little Mermaid Live!, si tratta di un evento TV, ossia della ripresa televisiva in diretta del musical messo in scena a teatro. Mel Brooks, dall'alto dei suoi 93 anni, sarà il produttore dello show che approfitterà dello stesso libretto del musical di una decina di anni fa, con testi e musiche sempre di Mel Brooks. Qui sotto potete vedere un video celebrativo con le cinque scene più divertenti (secondo noi) che abbiamo realizzato al 40° anniversario di Frankenstein Junior.