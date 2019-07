A 88 anni muore il duttile Ugo Gregoretti, regista di RoGoPaG e Omicron

News Cinema

Giornalista, sceneggiatore, regista e documentarista, è stato parte per decenni della vita culturale italiana.

Ugo Gregoretti è morto a Roma all'età di 88 anni. Regista e scrittore nel senso più ampio e profondo del termine, cominciò come documentarista alternandosi già tra tv e grande schermo, dove invece negli anni Sessanta firmò un episodio del collettivo Ro.Go.Pa.G. e il fantascientifico Omicron. Fu sempre attivo anche in tv, dagli sceneggiati come il fuori dai canoni Il circolo Pickwick (1968) alle inchieste giornalistiche di Sottotraccia negli anni Ottanta.

Nel 1996 fu nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2004 divenne Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Si è autodefinito "uomo dalla cialtroneria congenita e inguaribile".