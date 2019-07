A 105 anni muore uno degli animatori di Fantasia e Dumbo, era stato una comparsa in Speed!

News Cinema

Una vita molto ricca quella di Milton Quon, diventato importante nel mondo della grafica pubblicitaria.

E' deceduto alla più che veneranda età di ben 105 anni Milton Quon, nato nel 1913 a Los Angeles, primo di otto figli di una famiglia di immigrati cinesi. Nel 1939 entrò negli Studi Disney, dove fu prima assistente animatore su Fantasia (1940) e Dumbo (1941), prima di occuparsi del materiale promozionale di Musica Maestro e I racconti dello zio Tom nel 1946. Una storia curiosa e molto ricca la sua, perché lasciata a questo punto la Disney, divenne nel 1951 il primo art director cino-americano di un'agenzia pubblicitaria americana (la BBD&O): tra insegnamento e attività di grafico pubblicitario ai massimi livelli, fu attivo fino al 1980. Nei decenni successivi, e questo è senz'altro unico, fu usato come comparsa o caratterista in alcuni film o serie tv dal vero, come per esempio in Speed (1994), dove fu "il classico asiatico sul bus", come lui stesso si definì con ironia.

Se poi vi state chiedendo come sia arrivato a toccare i 105 anni questo esempio di integrazione, Milton aveva una risposta pronta: "Una brava moglie e cibo cinese".