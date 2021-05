800 Eroi: il trailer italiano del kolossal di guerra in arrivo al Far East Film Fest e al cinema

News Cinema

Un kolossal di guerra, blockbuster dai grandi incassi in patria, il film cinese 800 Eroi, diretto da Guan Hu, uscirà nei cinema il 25 giugno distribuito da Notorious Pictures, dopo una presentazione al Far East Film Festival. Vi presentiamo in anteprima il trailer italiano.

800 eroi, adattando un episodio storico non molto conosciuto in Occidente, affronta temi universali come la fratellanza e il sacrificio. "Un potente blockbuster bellico dove il coraggio individuale diventa coraggio collettivo e dove il buio della guerra fa da specchio ai colori della normalità: mentre la battaglia imperversa, vediamo infatti che 'dall’altra parte del fiume' la vita quotidiana scorre tranquillamente. Come se la morte fosse un film. Ed è questo doloroso paradosso il valore aggiunto di 800 eroi, opera avvincente, commovente e, appunto, ricca di possibili controletture."

La storia di 800 Eroi

Shanghai, 1937. L’esercito cinese, messo alle strette dall’implacabile avanzata giapponese, distacca una piccola unità militare a difesa di un deposito di armi. 800 uomini in tutto. 800 uomini che fanno immediatamente pensare alle Termopili e ai 300 spartani di Leonida, impegnati a respingere il maestoso attacco dei persiani di Serse. Anche gli 800 uomini asserragliati sulla sponda del Suzhou Creek, il fiume che attraversa il centro della città, si opporranno infatti all’assedio nemico fino all’ultimo respiro…

