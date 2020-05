News Cinema

8 nuovi film italiani gratuiti, alcuni inediti, in arrivo su RaiPlay

Mauro Donzelli di 20 maggio 2020 15

Sulla piattaforma di streaming RaiPlay in arrivo gratis quattro film inediti italiani e quattro usciti per poco in sala di questa stagione, si comincia il 21 maggio con Magari di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher.

In arrivo sulla piattaforma streaming RaiPlay otto film della nuova stagione targati Rai Cinema. Sono quattro inediti e quattro usciti per pochissimo nelle sale, si comincia da subito, dal 21 maggio, con Magari, opera prima di Ginevra Elkann molto applaudita nei festival. Da quel momento, ogni giovedì di ogni settimana verrà presentato un titolo nuovo. “Sono film che hanno avuto difficoltà a trovare una distribuzione adeguata o la cui uscita è stata colpita dalla pandemia, nell’impossibilità di sapere cosa sarebbe successo”, ha dichiarato Paolo Del Brocco di Rai Cinema, in occasione della presentazione dell’iniziativa alla stampa. Saranno otto i film presentati in esclusiva su raiplay: I quattro titoli inediti sono: Magari di Ginevra Elkann

con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher (dal 21 Maggio) Bar Giuseppe di Giulio Base

con Ivano Marescotti e Virginia Diop (dal 28 Maggio) La rivincita di Leo Muscato

con Michele Venitucci e Michele Cipriani (dal 4 Giugno) Abbi fede di Giorgio Pasotti

con Claudio Amendola e Giorgio Pasotti (dall’11 Giugno) I quattro titoli direct to RaiPlay sono: Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio

con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli e Gianni Di Gregorio (dal 18 giugno) Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta

con Michael Smiley, Diego Delpiano e Alessandra Mastronardi (dal 25 giugno) Dafne di Federico Bondi

con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli e con Stefania Casini (dal 2 luglio) Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio (dal 9 luglio) Lontano Lontano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

di Mauro Donzelli critico e giornalista cinematografico

intervistatore seriale non pentito