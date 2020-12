76 Days: il trailer del documentario che racconta l'inizio della pandemia a Wuhan

News Cinema

Diretto da tre registi cinesi, di cui uno rimasto volutamente anonimo, il film è stato presentato a diversi festival nordamericani e offre uno sguardo dall'interno della città da dove è partito il coronavirus che ha sconvolto le nostre vite.

Presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival in settembre, e poi passato per vari festival nordamericani, 76 Days è un documentario che offre uno sguardo dall'interno su quello che è avvenuto a Wuhan nei primi giorni dell'epidemia di coronavirus, poi diventata la pandemia globale che ha da quasi un anno condizionato e sconvolto le vite di tutti noi.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito trailer e poster, debutta in streaming negli Stati Uniti proprio oggi, e non è difficile immaginare che sarà presto disponibile anche in Italia su qualche piattaforma.

A dirigere 76 Days sono stati tre registi cinesi: Wexi Chen, Hao Wu, e un terzo che ha voluto mantenere l'anonimato.

76 Days: trailer e poster del documentario sul coronavirus a Wuhan