7500: nel trailer del thriller aereo Joseph Gordon-Levitt è solo contro i dirottatori

News Cinema

Nel trailer del film di Amazon 7500, Joseph Gordon-Levitt è un copilota alle prese con un dirottamento aereo.

7500 è il codice d'allarme per un dirottamento aereo ed è anche il titolo del film di cui vi presentiamo il trailer. Opera prima a basso budget del regista tedesco Patrick Vollrath, che l'ha anche scritto, questo thriller ha per protagonista Joseph Gordon-Levitt. Il film arriverà su Amazon il 19 giugno, non sappiamo ancora se in contemporanea anche nel nostro paese.

Questa la sinossi di un film che trae il meglio dalla situazione claustrofobica che si crea quando il giovane co-pilota, chiuso in cabina, deve affrontare l'impensabile e impedire ai terroristi di massacrare tutti i passeggeri:

Sembra un giorno di lavoro come un altro per Tobias, un giovane e pacato secondo pilota americano su un volo da Berlino a Parigi, mentre passa in rassegna la lista dei passeggeri prima del decollo con Michael, il pilota, e chiacchiera con Gökce, la sua ragazza assistente di volo. Ma poco dopo il decollo, dei terroristi armati di coltelli improvvisati entrano improvvisamente nella cabina di volo, ferendo gravemente Michael e il braccio di Tobias. Riuscito temporaneamente a respingere gli aggressori, Tobias terrorizzato contatta la torre di controllo per un atterraggio di emergenza. Ma quando i dirottatori uccidono un passeggero e minacciano di assassinare altre persone innocenti se non li lascia entrare in cabina, quest'uomo comune deve affrontare una prova straziante.