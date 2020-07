7500: il film da vedere e commentare insieme giovedì 9 luglio con SimulWatch

News Cinema

Joseph Gordon-Levitt è il pilota di un aereo di linea costretto ad affrontare durante un volo un gruppo di terroristi, nel film intitolato 7500. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 9 luglio alle 22.

La visione condivisa di giovedì 9 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film prodotto da Amazon per la sua piattaforma streaming Prime Video. Si tratta di un thriller intitolato 7500, un codice ormai ben noto che i piloti di un aeroplano inviano alla più vicina torre di controllo in caso di tentativo di dirottamento da parte di terroristi a bordo.

Diretto da Patrick Vollrath, il film segue sostanzialmente in tempo reale il problematico volo del giovane pilota americano Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) che vive in Germania con la sua ragazza turca, Gökce (Aylin Tezel), la quale lavora come assistente di volo. L'appuntamento per vedere tutti insieme 7500 e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 9 luglio alle 22.

Ellis e Gökce sono a bordo dello stesso volo, lui in cabina di pilotaggio lei impegnata con i passeggeri. La tratta sulla quale stanno iniziando il loro turno di lavoro è Berlino-Parigi. Ellis è il co-pilota ed è affiancato da Michael (Carlo Kitzlinger), il comandante del volo. Tutto sembra andare bene, fino a quando, poco dopo il decollo, improvvisamente un gruppo di terroristi tenta di prendere d'assalto la cabina di volo, ferendo gravemente Michael e il braccio di Ellis. Il giovane co-pilota spaventato, riesce a chiudere la porta e contattare la torre di controllo per un atterraggio di emergenza. Ma i dirottatori iniziano ad agitarsi, uccidono un passeggero e ne prendono in ostaggio un altro minacciando di tagliargli la gola se Ellis non li lascerà entrare in cabina. Ellis sarà così costretto ad affrontare una situazione inimmaginabile per impedire ai terroristi di massacrare tutti i passeggeri.



7500: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

