7 uomini a mollo: Trailer italiano in anteprima esclusiva

"Una commedia inusuale, sociale e umanista, con momenti di grande comicità, che conferma la capacità del cinema francese di sfornare prodotti che soddisfino ogni tipo di pubblico. 7 Uomini a mollo è un feel good movie da manuale, che non scade nelle scorciatoie più facili che quel genere talvolta porta con sé." (qui la nostra recensione completa del film).

Avevamo avuto l'occasione di vedere in anteprima il nuovo film di Gilles Lelouche allo scorso Festival di Cannes. Dal 20 dicembre prossimo, grazie a Eagle Pictures che lo distribuirà nell nostre sale, anche il pubblico italiano avrà la possibilità di conoscere e apprezzare la storia di questi quarantenni che decidono di dare una svolta alle loro monotone esistenze formando una squadra di nuoto sincronizzato maschile, disciplina solitamente femminile. Affrontando lo scetticismo e la vergogna di amici e familiari, allenati da una campionessa ormai tramontata e alla ricerca di conferme, il gruppo di imbarca in un'avventura fuori dal comune per riscoprire un po' della propria autostima e imparare molto su se stessi e sugli altri.



In attesa di vedere 7 Uomini a mollo sui nostri schermi, vi mostriamo in anteprima esclusiva un trailer italiano del film, che vede nel suo cast Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade e Virginie Efira.



7 Uomini A Mollo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD