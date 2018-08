7 Sconosciuti al El Royale: il nuovo trailer ufficiale del film con Chris Hemsworth e Dakota Johnson

In un albergo a cavallo fra il Nevada e la California, precisamente a Lake Tahoe, sette sconosciuti incrociano i loro destini, nessuno è quel che sembra e ognuno ha qualcosa da nascondere. I personaggi in questione sono il carismatico leader di una setta (Chris Hemsworth), due sorelle criminali (Dakota Johnson e Cailee Spaeny), un prete (Jeff Bridges), una cantante non certo in ascesa (Cynthia Eviro), un venditore porta a porta di aspirapolvere (Jon Hamm) e il portiere dell’hotel (Lewis Pullman), e le loro vicende ce le racconta 7 Sconosciuti al El Royale. E' l nuova prova da regista di Drew Goddard, che, ammiccando forse a The Hateful Eight di Quentin Tarantino, ha giocato con i generi e con i brani più celebri di metà anni '60. L'azione si svolge infatti nel 1969.

Di 7 Sconosciuti a El Royal, che è una storia tutta in una notte, è stato diffuso oggi un nuovo trailer, che dà al film un'aria ancora più da noir, lascia maggiore spazio all'uomo di chiesa di Jeff Bridges ed è ben accompagnato, in maniera ironica, dalla canzone "Can’t take My Eyes off You". A questo punto, inutile dirlo, l'attesa è spasmodica. Manca poco, però, perché l'uscita nelle nostre sale è prevista per il prossimo 18 ottobre.



7 Sconosciuti al El Royale: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD