7 ore per farti innamorare: il film da vedere e commentare insieme venerdì 12 giugno con SimulWatch

Giampaolo Morelli debutta alla regia con questa commedia romantica interpretata da lui stesso e da Serena Rossi.

La visione condivisa di venerdì 12 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella del film che segna il debutto alla regia del simpatico e popolare attore napoletano Giampaolo Morelli, noto anche come l'Ispettore Coliandro della fiction RAI firmata dai Manetti Bros. S'intitola 7 ore per farti innamorare.

L'appuntamento per vedere tutti insieme 7 ore per farti innamorare e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi venerdì 12 giugno alle 16.

Tratto da un libro scritto dallo stesso Morelli, 7 ore per farti innamorare è una commedia romantica che vede l'attore e neo-regista nei panni di un giornalista che, quando viene mollato dalla fidanzata a un passo dal matrimonio, s'iscrive a un corso di seduzione per cercare di riconquistarla. Finendo però intrigato dalla bella e determinata ragazza che cerca di insegnare a maschi senza risorse qualche trucco per far colpo sulle donne. Nei panni dell'insegnante di seduzione, la bella Serena Rossi, che con Morelli in precedenza aveva fatto coppia anche in Ammore e malavita dei Manetti Bros.



7 ore per farti innamorare: Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

