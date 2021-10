7 donne e un mistero: il trailer e la prima foto del film al femminile di Alessandro Genovesi

News Cinema

Uscirà il 25 dicembre 7 donne e un mistero, il film di Alessandro Genovesi ispirato a 8 donne e mezzo di François Ozon. Nel cast, Margherita Buy, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti. Del film sono arrivati la prima fotografia e soprattutto il trailer.

E’ appena stato diffuso il trailer di 7 donne e un mistero, il film di Alessandro Genovesi tratto dal film di François Ozon 8 Femmes, da noi intitolato 8 donne e un mistero e a sua volta basato basata sulla pièce teatrale Huit femmes di Robert Thomas. Nelle immagini si vedono le protagoniste che indossano meravigliosi abiti anni '30, epoca in cui la vicenda è ambientata. La commedia noir originale si svolgeva invece negli anni '50. Non si sente nessuno cantare, e se lo notiamo è perchè le attrici di Ozon si cimentavano in eccelse performance canore. Staremo a vedere se succederà anche nel nostro caso.

Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, 7 donne e un mistero ha un cast femminile davvero strepitoso. Davanti alla macchina da presa troviamo infatti Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri. Da segnalare anche la presenza di Ornella Vanoni.

7 donne e un mistero è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Wildside, e uscirà il 25 dicembre distribuito da Warner Bros. La sceneggiatura è di Alessandro Genovesi e Lisa Nur Sultan. Del film, oltre al trailer, è uscita la prima foto, che vedete in cima all'articolo e, per intero, prima del trailer. Ecco anche la sinossi ufficiale:

Ambientato nell'Italia degli anni ’30, 7 donne un mistero racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?