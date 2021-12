7 donne e un mistero: il trailer del mystery tutto italiano al cinema a Natale

News Cinema

Al cinema il 25 dicembre arriva un mystery al femminile tutto italiano, 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi, con un ricco cast tra cui Margherita Buy e Ornella Vanoni. Ecco il trailer.

Non abbiamo ancora visto 7 donne e un mistero, ma possiamo dire fin da ora che l'idea di un mystery italiano in costume, al femminile e di ambientazione natalizia, è davvero ottima. Lo vedremo al cinema dal giorno di Natale, il 25 dicembre, distribuito da Warner Bros. Pictures. La storia è scritta da Alessandro Genovesi, che è anche il regista, e da Lisa Nur Sultan, mentre la produzione è di Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle e Warner Bros. Entertainment Italia.

Vi mostrimao il divertente trailer di 7 donne e un mistero che vede protagoniste, in ordine rigorosamente alfabetico, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e... Ornella Vanoni.

La trama di 7 donne e un mistero

Ambientato nell'Italia degli anni ’30, 7 donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?