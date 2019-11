6 Underground: Ryan Reynolds, Michael Bay e Netflix portano il Bayhem a Firenze - Guarda il video

News Cinema

Il nuovo action movie del regista americano sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 13 dicembre.

Se è vero, come è vero, che il cinema può essere evasione, allora potrà essere bello mettere da parte per la durata di un film i disastri di Venezia e di questo nostro paese tutto, e lasciare che il Bayhem esploda a Firenze e in tante altre città italiane. Perché in fondo, per quanto spettacolare potrà essere, 6 Underground è solo un film, e pure ci dovessero essere dei danni alle nostre città d'arte, sono solo immaginari. Quelli.

6 Underground, primo film di Michael Bay targato Netflix, interpretato da Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 13 dicembre.

In questo divertente e ironico video, potete farvi un'idea di cosa possa significare far scatenare il Bayhem nel bel mezzo della città che fu dei Medici (e chissà cosa ne pensa Renzi):



6 Underground: Un Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film "Benvenuti a Firenze"- HD

Sceneggiato da Rhett Reese e Paul Wernick, quelli di Deadpool e Deadpool 2, 6 Undeground racconta la storia di sei multimiliardari che decidono di fingersi morti agli occhi del mondo per mettere in piedi una spietata, letale - e ovviamente ricchissima - squadra di vigilantes.