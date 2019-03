59 minuti di piano sequenza in 3D: guarda il trailer di Long Day’s Journey Into Night

Poco più di un anno fa venne presentato al Festival di Cannes - sezione Un Certain Regard - un film dal titolo Long Day’s Journey Into Night. Diretto dal regista cinese Bi Gan, il film fece molto parlare di sé soprattutto per via del virtuosismo stilistico con cui è stato girato.

Gli ultimi 59 minuti del film - che racconta in maniera astratta e onirica di un uomo che torna nella sua città natale per rintracciare una donna misteriosa, e deve confrontarsi col suo passato - sono infatti girati in un unico piano sequenza, e in 3D.

Questo trailer, realizzato per l'uscita del film nelle sale americane, che toccherà le principali città degli Stati Uniti a partire dal prossimo 12 aprile, non riuscirà certo a restitutire il senso di stupore riportato da praticamente tutti i critici che lo videro a Cannes, ma sicuramente sarà in grado di darvi un'idea e un assaggio di un film, questo Long Day’s Journey Into Night, che possiamo star moderatamente certi in Italia non vedremo mai.