51 anni e una pandemia dopo, Stallone riesce a finire la sceneggiatura del film su Edgar Allan Poe

È dagli anni 70 che Sylvester Stallone desidera portare al cinema un film biografico sul celebre autore horror Edgar Allan Poe. La reclusione in casa dovuta alla pandemia gli ha dato il tempo per finire la sceneggiatura.

Secondo Sylvester Stallone "nessuno sa quanto gli può mancare qualcosa se non la perde" e ora "le persone hanno capito quanto gli manca l'intrattenimento e, appena ripartirà il cinema, abbatteranno le porte per entrare". In una video intervista con il magazine Deadline, l'attore e regista americano ha raccontato come ha trascorso la quarantena. "Per fortuna c'è stato lo streaming, ma uscire di casa, vedere i manifesti e gli allestimenti fa parte del processo creativo che risale all'Antica Grecia" spiega Stallone dicendo che c'è stato un momento in cui ogni attore, sceneggiatore, regista o produttore deve aver avuto il terrore di cadere nell'oblio, pensando "e se non tornasse più niente?".

Quindi cosa ha fatto Sly confinato a casa in questo periodo? "Ho appena finito Poe, dopo... 51 anni. Non so se è un buon script, ma è finito" confessa con un gran sorriso. È dagli anni 70, da prima di Rocky, che l'attore desidera portare sul grande schermo un film biografico su Edgar Allan Poe, il celebre scrittore americano autore di romanzi horror e polizieschi vissuto nel 1800. Un anno fa su Instagram Stallone scriveva a proposito di questo progetto: "Raggiungere i propri obiettivi è una lunga strada, ma vale la pena compiere il viaggio. È un viaggio senza fine e mi odierei se non provassi a continuarlo nel migliore dei modi, cercando di portarlo a termine e di dire un giorno, ce l'ho fatta. Avrò pure impiegato 45-50 anni, ma ci sono riuscito. Ad ogni modo, è a questo che sto lavorando, e si tratta di una delle sfide più grandi della mia vita". C'è voluta dunque una reclusione forzata in casa affinché Sylvester finisse questo script perché, nonostante abbia scritto molte sceneggiature dei suoi film, "scrivere non è divertente", dice in chiusura di intervista, "è come farsi asportare la milza attraverso il naso tirata da un camion".