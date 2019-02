500 giorni insieme: a 10 anni dall'uscita Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel si ritrovano per parlare del film

Sono già passati 10 anni dal film indipendente 500 giorni insieme, la commedia romantica di Marc Webb che racconta 500 giornate della relazione sentimentale fra il giovane scrittore di cartoline d'auguri Tom Hansen e l'emancipata e deliziosamente stravagante Sole Finn. Nel tempo, questa storia d'amore su grande schermo, ispirata a una vicenda dello sceneggiatore Scott Neudstadter, è diventata un piccolo fenomeno di culto, sia per l'andamento non lineare del racconto che rende particolarmente gustosa la vicenda, sia per chi, identificandosi con il povero Tom, ripenserà alle volte in cui ha sofferto per essere stato piantato, sia infine per la spumeggiante performance di Joseph Gordon-Levitt e di Zooey Deschanel. I due attori si sono ritrovati per riguardare insieme il film e commentarlo per Entertainment Weekly. Queste sono le fotografie dell'incontro, che arrivano dalla pagina Instagram di EW.

Sempre su Instagram, Entertainment Weekly ha postato un video della reunion. Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel commentano sequenze del film, ridendo della scena in cui Sole fa il karaoke. Non essendo l'attrice un'ugola d'oro, forse non tutti sanno che produzione optò per un brano semplice, che non avrebbe richiesto una particolare estensione vocale. Sempre davanti alle immagini di 500 giorni insieme i compagni di set parlano dell'onestà di Sole, che arriva a dichiarare: "L'amore non esiste, è pura invenzione".

Con due candidature ai Golden Globe, 500 giorni insieme è stato apprezzato anche per la sua colonna sonora, che accoglie celebri brani pop, fra cui "There Is A Light That Never Goes Out" degli Smiths. Ne sentiamo alcuni nel trailer che vi facciamo rivedere, e che si chiude sulle note della mitica "Boys Don’t Cry" dei Cure.