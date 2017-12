50 Primavere: la brillante commedia di Natale tutta al femminile - Una clip italiana in esclusiva

Al suo secondo lungometraggio, Blandine Lenoir rappresenta con 50 Primavere (al cinema dal 21 dicembre), una figura femminile spesso ignorata nel mondo del cinema: una donna di mezza età di nome Aurore, interpretata da una splendida Agnes Jaoui, con le sue paure e ansie dovute all'invecchiamento e i cambiamenti a cui va incontro con la menopausa. Pronto a risollevare le sorti di tutte le donne che temono l'avanzare dell'età, 50 primavere dona speranza a quest'ultime, ricordando loro che nella vita non c'è solo una "primavera", anzi ogni momento è giusto per ritornare a sognare, a innamorarsi, a vivere liberamente, anche da nonne.



In attesa di vedere al cinema questa brillante commedia, successo di pubblico e critica in Francia, ve ne diamo un assaggio con una clip italiana in anteprima, intitolata "Diventare nonna", nella quale vediamo Aurore che si ritrova a fare i conti con acquisti che da un bel po' di tempo non la coinvolgevano più, quelli per neonati.





Un film, diretto da una donna e con un cast in prevalenza al femminile, che garantirà questo Natale momenti di assoluto umorismo, trattando temi spesso delicati o tabù con grande - ma non troppa - leggerezza. Una vasta gamma di donne di ogni età, che vivono i disagi della loro generazione, infatti non c'è solo Aurore con la sua crisi identitaria di mezza età, ma anche Lucie e Mano: figlia adolescente e ribelle la prima, giovane primogenita incinta la seconda. Adolescenza, gravidanza, menopausa, tre fasi femminili che portano ad uno scontro di ormoni impazziti fino all'ultimo estrogeno; scontro che culmina, però, sempre nella solidarietà femminile, perché solo una donna può capire un'altra donna.