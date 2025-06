5 horror con bambole killer da vedere assolutamente prima di M3GAN 2.0

News Cinema

Non c'è niente di più inquietante di una bambola assassina e lo dimostra il ritorno in sala di una M3GAN ottimizzata e più agguerrita che mai. In occasione del debutto nei cinema del sequel dell'horror del 2022, ecco le 5 bambole più inquietanti mai viste al cinema.

M3GAN 2.0 è in sala dal 26 giugno, dunque quale momento migliore per un excursus sul mondo delle bambole assassine? Si tratta di un sottogenere molto specifico, ma fortunato. Rimarreste sorpresi nello scoprire quanti film horror coinvolgano giocattoli assetati di sangue che prendono vita, attingendo a primordiali paure infantili. E le bambole in particolare, in quanto antropomorfe, sono il feticcio perfetto per spaventare il pubblico.

La lista che segue include i 5 cult che ruotano attorno a bambole killer che seminano terrore e morte. Come si accennava, questo filone dell'horror è particolare e ha sfornato anche titoli dal ridicolo all'inguardabile. I film nella lista hanno il merito di aver regalato intrattenimento senza pretese e senza prendersi sul serio. E sono l'ideale per prepararsi al ritorno dell'automa dotato d'intelligenza artificiale.

La bambola assassina (2019)

La Bambola Assassina è il reboot dell'omonimo film del 1988, nonché ottavo capitolo del popolare franchise horror. Un'operazione che ha comprensibilmente sconvolto gli appassionati della saga, dal momento che la saga originale era ufficialmente ancora in corso. Grazie a un paio di film direct-to-video e alla serie tv, infatti, il perfido Chucky era più popolare che mai. In qualche modo, però, il remake funziona. Riesce ad aggiornare la storia, puntando sulla moderna paura di una malvagia intelligenza artificiale. Risulta al tempo stesso divertente e valido dal punto di vista satirico, prendendo di mira il diffondersi a macchia d'olio dei giocattoli intelligenti. Al successo ha contribuito non poco il casting Mark Hamill, forse l'unica persona, oltre a Brad Dourif, in grado di doppiare Chucky senza scatenare una rivolta dei fan.

Dolls (1987)

Cosa c'è di meglio di una bambola assassina? Una villa piena di bambole assassine! Dolls, diretto da Stuart Gordon, è il mix perfetto di atmosfere Anni Ottanta e immagini terrificanti. Scritto da Ed Naha, autore della sceneggiatura di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, il film parte come una banale storia horror. Una famigliola, sorpresa da una tempesta, trova riparo nella villa di una gentile coppia di anziani. Da lì, Dolls si trasforma in una favola contorta in cui un gruppo di bambole dà sfogo al proprio istinto omicida, punendo i malcapitati: un massacro all'insegna della violenza gratuita.

Annabelle (2014)

Di tutti gli "universi cinematografici" nati dopo il Marvel Cinematic Universe, il più improbabile è il cosiddetto Conjuringverse, o The Conjuring Universe. Annabelle è il primo spin-off ufficiale della serie ed è diventato così popolare (257 milioni di dollari incassati in tutto il mondo) da portare non solo ad altri spin-off, come The Nun, ma anche a due sequel. Annabelle non è tanto una bambola assassina quanto un totem soprannaturale, ma riesce comunque a essere inquietante da morire. L'aspetto più incredibile del film è che nessuno permetterebbe ad una bambola che assomiglia ad Annabelle di stare a meno di 30 metri da casa propria, figuriamoci metterla nella cameretta del proprio bambino.

Poltergeist (1982)

Ci sono bambole spaventose e clown spaventosi, ma solo Poltergeist offre entrambi in un unico pacchetto. Il clown ha solo una frazione del tempo concesso sullo schermo alle altre bambole assassine di questa lista, ma è più che sufficiente per spaventare a morte la maggior parte degli spettatori. Del resto, spesso, basta poco più di un minuto per condensare un oceano di terrore. Il fatto che il reboot di Poltergeist del 2015 abbia utilizzato, come strategia di marketing, un clown malvagio basato su una scena del film originale, la dice lunga su quanto fosse terrificante quella creatura.

La sposa di Chucky (1998)

Chucky è la bambola assassina più iconica nella storia del cinema horror, quindi non sorprende che abbia conquistato ben due posizioni della nostra lista. La scelta è ricaduta su La sposa di Chucky per diversi motivi. Innanzitutto, ha creato la versione di Chucky che tutti conoscono. In secondo luogo, il bambolotto è sempre stato divertente, ma questo film è il primo della serie ad essere una commedia horror a tutto tondo, adottando un tono che sarebbe tornato nei tre film successivi di Chucky e nella serie tv. La Sposa di Chucky ha introdotto grandi cambiamenti e, soprattutto, il personaggio di Tiffany, l'interesse amoroso di Chucky, interpretata alla perfezione da Jennifer Tilly. Se vi piacciono le bambole assassine e il meta-umorismo, ecco il film che fa per voi!