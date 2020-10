5 film in streaming per i 62 anni di Viggo Mortensen

News Cinema

Il mitico Aragorn de Il Signore degli Anelli compie oggi il compleanno e noi lo celebriamo con cinque film in streaming.

Compie oggi 62 anni Viggo Mortensen, uno degli attori più intesi e carismatici che abbiamo visto al cinema negli ultimi decenni. Capace di passare con estrema disinvoltura da prodotti di ampio respiro ad altri decisamente più piccoli ed autoriali, Mortensen ha scritto pagine preziose, se non fondamentali, del cinema contemporaneo. In carriera ha collaborato con autori del calibro di David Cronenberg, Brian De Palma, Jane Campion e ovviamente Peter Jackson, a cui deve il fatto di essere diventato una star di livello mondiale. Mortensen si è confrontato con quasi ogni genere - thriller, dramma, biografico, fantasy, commedia - ottenendo risultati artistici notevoli. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per augurargli buon compleanno rappresentano il meglio della sua carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonista Viggo Mortensen

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello

A History of Violence

La promessa dell’assassino

Captain Fantastic

Green Book

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello (2001)

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Il primo colossal della grandiosa trilogia di Peter Jackson lancia Mortensen nell’Olimpo delle star mondiali, e con pieno merito. L’attore interpreta al meglio un Aragorn taciturno, dilaniato e carismatico come pochi altri personaggi ammirati in questi anni. Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello è cinema allo stato puro, invenzione visiva e rispetto non accademico del testo di Tolkien. E l’ultima battuta del film pronunciata da Mortensen è uno dei momenti più potenti mai visti sul grande schermo. Da brividi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

A History of Violence (2005)

A nostro avviso A History of Violence è il miglior film della carriera di Mortensen, e senza dubbio una delle sue prove d’attore maggiormente intense. David Cronenberg costruisce un dramma livido e pervaso da un senso di predestinazione soffocante. La progressiva metamorfosi del protagonista da uomo qualunque a killer senza pietà diventa un altro momento prezioso della poetica di Cronenberg, il che fa di A History of Violence un tassello coerente e insieme innovativo della sua filmografia. Film psicologicamente devastante, uno dei migliori dell'ultimo ventennio. Disponibile su Chili, TIMVision.

La promessa dell’assassino (2007)

Nuova collaborazione con Cronenberg per un crime-movie altrettanto complesso, potente, stratificato. L’interpretazione di Mortensen del criminale affiliato alla mafia russa gli regala la prima nomination all’Oscar e con pieno merito. Un riconoscimento che secondo noi sarebbe dovuto essere tributato già in un paio di occasioni per film precedenti. Poco importa: La promessa dell’assassino rinnova un sodalizio artistico tra il cineasta canadese e l’interprete che ha prodotto due tra i film più enigmatici e disturbanti dei nostri tempi, capaci di sedimentarsi nell’immaginario cinefilo. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Captain Fantastic (2016)

Captain Fantastic: Nuovo trailer italiano - HD

Alla prova forse più emozionante e istrionica della sua carriera Viggo Mortensen impersona un padre dalle vedute fin troppo aperte che vuole allevare i propri figli in totale libertà dopo la morte della moglie. L’attore regge sulle proprie spalle Captain Fantastic facendone un film da ricordare soprattutto per il suo impeto ideologico. Molti bei momenti di cinema, seconda candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. Con questo film Mortensen ha dimostrato di poter essere anche un attore “caldo”, passionale e assolutamente convincente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Green Book (2018)

Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La miglior prova della carriera di Mortensen, capace di raccontare l’umanità di un italo-americano filtrata attraverso luoghi comuni che però l’attore riesce a non rendere stereotipi grazie alla sua rappresentazione centellinata del personaggio. Green Book è un feel-good movie efficacissimo e intelligente, ben orchestrato per affrontare temi scottanti senza calcare mai la mano. Oscar per il miglior film, la sceneggiatura e per il miglior non protagonista Mahershala Ali. terza candidatura per Mortenes, che la statuetta l’avrebbe meritata eccome. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Chiudiamo la nostra carrellata all'interno della carriera di Viggo Mortensen parlando di altri due film importanti per lui: il primo è Carlito's Way di Brian De Palma (purtroppo non disponibile in streaming) dove l’attore si fece notare grazie a una scena potente con un grande Al Pacino. L’altro è l’imminente Falling, esordio alla regia di Mortensen incentrato su un difficilissimo rapporto padre/figlio: un film intimo e sentito, che testimonia la sensibilità non comune di Viggo Mortensen.