5 film in streaming per i 44 anni di Ryan Reynolds

Il popolare attore canadese compie oggi gli anni e noi lo festeggiamo con cinque film in streaming;

Celebriamo oggi il compleanno e la carriera di Ryan Reynolds, una star di Hollywood che ha fatto del non prendersi troppo sul serio il suo marchio di fabbrica. Una scelta la quale ha cominciato veramente a dare i suoi frutti con il successo inaspettato (nelle proporzioni) di Deadpool, ma che possiamo in qualche modo vedere con evidenza anche in molti dei film precedenti dell’attore. Che Reynolds sia una star dell’action-movie semiserio non lo si deve dunque esclusivamente al cinecomic dell'ormai sorpassata 20th Century Fox, ma è stata senz’altro quella produzione a indirizzare definitivamente la carriera di Reynolds. Tra i cinque film in streaming che abbiamo scelto i primi al contrario evidenziano anche il tentativo di affermarsi come attore più “serio”, pur all’interno del cinema di genere. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonista Ryan “Deadpool” Reynolds

Smokin’ Aces

Buried - Sepolto

Safe House - Nessuno è al sicuro

Deadpool

Deadpool 2

Smokin’ Aces (2007)

Nelo sparatutto in salsa pulp scritto e diretto da Joe Carnahan Reynold interpreta un agente dell’FBI incaricato di proteggere un criminale che tutti ma proprio tutti vogliono uccidere, per intascare la ricompensa pattuita dal boss che lo vuole morto. Smokin' Aces possiede echi espliciti di Quentin Tarantino prima maniera per un film che ha molti momenti davvero divertenti, azione sfrenata e dialoghi spassosi. Un esercizio di stile piuttosto riuscito, e primo ruolo action di un certo spessore per Reynolds. Nel cast anche Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Pine, Alicia Keys e molti altri. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Buried - Sepolto (2010)

Buried - Sepolto: Il nuovo trailer del film

Thriller soffocante diretto da Rodrigo Cortés in cui Ryan Reynolds è protagonista nel ruolo di un uomo che è stato sepolto vivo. Interamente ambientato dentro la bara, Buried sfrutta al meglio la ristretta scena d’azione grazie a trovate di storia che donano al film un ritmo discreto ma soprattutto enorme tensione psicologica. Bella prova d’attore per Reynolds, forse a conti fatti la migliore della sua carriera, in un film originale e ben orchestrato. Da riscoprire. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Safe House - Nessuno è al sicuro (2012)

Safe House - Nessuno è al sicuro: Il trailer italiano del film

Uno degli action-thriller meglio riusciti dello scorso decennio consente a Reynolds di duettare con un co-protagonista di lusso come il due volte premio Oscar Denzel Washington. Diretto dallo scandinavo Daniel espinosa Safe House - Nessuno è al sicuro promette uno spettacolo di genere di qualità elevata, serrato nel ritmo ed efficace a livello emotivo. Ottimo cinema mainstream confezionato con cura e soprattutto rispetto delle regole. Emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV.

Deadpool (2016)

Deadpool: Nuovo trailer italiano (Red Band) - HD

Ed ecco arrivare il più sboccato e iconoclasta dei mutanti della Marvel, che Reynold interpreta con perfetta adesione fisica e psicologica (quanto deve essersi divertito…). Deadpool promette esattamente quello che ci si aspetta da un prodotto del genere: azione, effetti speciali, oscenità che condiscono praticamente ogni dialogo e comicità meta-cinematografica, che poi è la cosa migliore del film. Con questo progetto Reynolds si è finalmente tolto dalle spalle una scimmia pesantissima che risponde al nome di Lanterna Verde...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Deadpool 2 (2018)

Deadpool 2: Il Trailer Finale Italiano del Film (Redband) - HD

Sequel impossibile da evitare che riprende tutte le idee portanti dell’originale e le gonfia grazie a un budget più elevato (e si vede) e una sceneggiatura altrettanto spigliata. Diretto da David Leitch, Deadpool 2 conferma l’efficacia del prodotto e insieme la sua finitezza: sembra impossibile che Deadpool infatti possa uscire da questo universo cinematografico senza esserne ridimensionato, ovvero reso più insipido. E alla Disney lo sanno bene...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quali sono i vostri film preferiti che vendono protagonista Ryan Reynolds? Tra gli altri titoli di successo dell’attore abbiamo tralasciato ad esempio Come ti ammazzo il bodyguard, commedia d’azione in cui recita insieme a Samuel L. Jackson e Salma Hayek. Un sequel di questo progetto è in arrivo. E riguardo i prossimi progetti di Reynolds siamo abbastanza curiosi anche riguardo Free Guy, che promette di essere scanzonato e soprattutto scatenato.