5 film in streaming per festeggiare James Wan, nuovo Re dell'horror (e non solo...)

Il regista di The Conjuring e Insidious compie oggi 44 anni. Ecco i suoi migliori film in streaming.

Compie oggi 44 anni uno dei registi più simpatici ed effervescenti dell’odierno panorama cinematografico hollywoodiano, ovvero James Wan. Diventato il nuovo “Re Mida” dell’horror grazie una serie di film di culto dal budget contenuto ma pieni di inventiva, Wan ha rivitalizzato il genere mescolando con enorme efficacia un’idea di messa in scena che si rifà ai B-movie classici del passato e un’attenzione allo storytelling decisamente contemporanea. Il risultato è un mix molto spesso potente, che l’autore ha poi saputo riprodurre anche nell’action e nel fantasy, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per raccontarne la carriera prestigiosa. Senza altri indugi eccovi dunque il meglio di James Wan. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da James Wan

Saw - L’enigmista

Insidious

L’evocazione - The Conjuring

Fast and Furious 7

Aquaman

Saw - L’enigmista (2004)

Saw - L'enigmista: Il trailer del decimo anniversario

A suo modo questo piccolo film ha fatto la storia del cinema horror contemporaneo, inaugurando la stagione del nuovo torture-movie in molti momenti fine a se stesso. Il primo capitolo diretto da Wan è onestamente originale, terrificante e con un finale a sorpresa che funziona davvero. Grazie a Saw - L’enigmista si evidenzia già il talento del regista nel saper sfruttare con inventiva le risorse produttive limitate. Un piccolo cult-movie dal guadagno assicurato. Seguirà una miriade di sequel più o meno efficaci. Produce la Blumhouse. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Insidious (2011)

Insidious: Il trailer italiano del film

Lo stile di Wan inizia a prendere forma più compiuta nel primo episodio della serie horror: estetica da B-movie, ironia soffusa, un gusto notevole per l’ambientazione. Patrick Wilson, Rose Byrne e Lin Shaye si divertono un mondo in questo prodotto che riesce a far saltare lo spettatore sulla sedia senza inorridirlo con effettacci splatter. Insidious si rivela un altro successo di critica e pubblico, primo di una tetralogia (fino ad ora) dallo standard piuttosto elevato. Ma il meglio deve ancora venire...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD

Probabilmente l’horror più spaventoso del nostro tempo, confezionato con una lucidità e un senso del genere notevolissimi. Ambientazione in costume che sfrutta la scenografia principale, quella della casa infestata, con un’arguzia senza eguali. Wan si scopre “autore”, innesca un processo di lavorazione degli stilemi dell’horror che lo eleva a qualcosa di diverso. E poi c’è l’icona Lili Taylor, sempre grandiosa quando si tratta di interpretare innocenza e insieme male. L'evocazione - The Conjuring possiede anche un degnissimo sequel. Entrambi capaci di sfondare facilmente il muro dei 100 milioni d’incasso solo negli USA. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fast and Furious 7 (2015)

Fast and Furious 7: Nuovo trailer ufficiale italiano del film - HD

Chiamato alla regia del capitolo di maggior successo della saga action-catastrofica con Vin Diesel e (ancora dentro a quel tempo) Dwayne Johnson, Wan confeziona un film spericolato e adrenalinico, divertente per l’ironia che sprigiona e spettacolare come tale operazione richiede. Fast and Furious 7 regala al pubblico esattamente quel che promette: divertimento e azione a non finire, su automobili sempre più potenti e maestose. Altro che la Bat-Mobile...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Aquaman (2018)

Aquaman: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Il fantasy dedicato al supereroe dell’Universo della DC/Warner funziona sotto ogni livello: lo spettacolo vagamente retrò è gustosissimo per gli occhi, la sceneggiatura si dipana con efficacia e fluidità, Jason Momoa si diverte un mondo a interpretare il protagonista anche perché a suo fianco può recitare con gente del calibro di Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson e altri. Aquaman è uno dei migliori cinecomic realizzati in questi anni, epico e arioso, potente e spigliato. Nel segno di Wan, aspettiamo con trepidazione il sequel. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.