5 film in streaming per festeggiare il compleanno di Maggie Gyllenhaal

La talentuosa attrice spegne oggi 43 candeline e noi la vogliamo celebrare con cinque film in streaming che ne evidenziano il talento anticonformista.

Nel panorama cinematografico americano odierno Maggie Gyllenhaal possiede senza dubbio una delle filmografie più eterogenee e interessanti. Affermatasi grazie a film di nicchia all’inizio del millennio, la sorella di Jake ha nel corso degli anni dimostrato di voler alternare progetti personali e sentiti ad altri capaci di affermarla presso il grande pubblico. Tale volontà ha imposto la Gyllenhaal come una delle interpreti maggiormente stimate dell’establishment statunitense, dandole al tempo stesso una discreta libertà artistica nel direzionare la sua carriera. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a Maggie Gyllenhaal che oggi compie 43 anni sono la testimonianza lampante della sua versatilità creativa. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonista Maggie Gyllenhaal

Donnie Darko

Secretary

Il Cavaliere Oscuro

Crazy Heart

Lontano da qui

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko: Il trailer italiano del film

In uno dei primi cult-movie indipendenti del nuovo millennio Maggie interpreta la sorella del protagonista Jake Gyllenhaal, intrappolato in un loop mentale e temporale che fa di Donnie Darko un film oscuro e avvincente, un thriller della psiche da ammirare per la progressione narrativa verso un finale palpitante. L’esordio alla regia di Richard Kelly è folgorante e proietta la Gyllenhaal nella schiera delle attrici da seguire. Grande colonna sonora per un film ancora oggi capace di scuotere. Disponibile su Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

Secretary (2002)

Secretary: il trailer del film

Una di quelle storie che oggi sarebbe impossibile portare sul grande schermo a suo tempo diventò un film di culto grazie alla prova superba della Gyllenhaal, alle prese con un personaggio interpretato con coraggio ed enorme carica seduttiva. Secretary scardina le difese del perbenismo dello spettatore per raccontare una storia d’amore a suo modo romantica, un incontro inconsueto di anime perse e di corpi desiderosi. James Spader in tutta la sua ambiguità funziona a meraviglia, ma la dominatrice assoluta del film è invece la segretaria maoschista e irresistibile di Maggie, giustamente candidata al Golden Globe. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video.

Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale

Chiamata da Christopher Nolan a sostituire Katie Holmes nel ruolo di Rachel Dawes la Gyllenhaal risponde con una prova d’attrice carismatica e drammatica, perfetta nell’essere il contraltare alla follia dell’Uomo Pipistrello e del grande Joker interpretato da Heath Ledger. Il Cavaliere Oscuro conferma la capacità dell’attrice di saper padroneggiare anche i film ad alto budget. Magnifico l’addio del personaggio in un montaggio fortemente drammatico. Non il nostro Batman preferito - preferiamo il primo capitolo della trilogia di Nolan - ma un film di enorme impatto visivo e psicologico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Crazy Heart (2009)

Crazy Heart: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Storia d’amore tormentata e corrosa dall’alcool quella tra il cantante Jeff Bridges e la giornalista Maggie Gyllenhaal. Scott Cooper costruisce Crazy Heart come un melodramma incentrato soprattutto sui volti e sui corpi dei personaggi, riempiti dai due attori con umanità feroce. Oscar per il grande Jeff, nomination come attrice non protagonista per la Gyllenhaal. E forse avrebbe meritato qualcosa in più...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Lontano da qui (2018)

Lontano da qui: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In un film dall’alto tasso drammatico Maggie Gyllenhaal sceglie ancora una volta di sfidare le convinzioni e i benpensanti interpretando al meglio un personaggio amabile nella sua ambiguità. Una prova come sempre coraggiosa, che impreziosisce Lontano da qui rendendolo un piccolo gioiello di introspezione psicologica, perfetto per le contraddizioni del nostro tempo. Conferma (se ce ne fosse ancora bisogno) che il talento della Gyllenhaal non conosce il termine omologazione. Ben vengano sempre film “scorretti” come questo...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Attrice decisamente a proprio agio con ruoli seri, Maggie Gyllenhaal ogni tanto invece decide di non prendersi troppo sul serio. Grazie a questa sua propensione l’attrice ha girato uno degli action più fracassoni e divertenti degli ultimi anni, quel White House Down con Channing Tatum e Jamie Foxx. Per una serata in allegria e un pizzico di critica corrosiva, ve lo consigliamo caldamente.