5 film in streaming per festeggiare i 60 anni della grande Tilda Swinton

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming dell'icona del cinema internazionale, premio Oscar per Michael Clayton.

Arriva oggi a compiere 60 anni l’attrice forse più affascinante e coraggiosa dei nostri tempi, ovvero la grande Tilda Swinton. “Musa” incontrastata del cinema più autoriale nel senso migliore del termine, nel corso degli anni e dei film l’artista ha anche saputo divertirsi giocando con il proprio ruolo di icona, non disdegnando spesso e volentieri evasioni giocose dentro produzioni di largo consumo e sicuro intrattenimento. Se si pensa che Tilda Swinton ha partecipato a blockbuster commerciali come Constantine, il franchise fantasy de Le cronache di Narnia e addirittura film Marvel come Doctor Strange e Avengers: Endgame, si può comprendere benissimo quanto ci tenga a non prendere il proprio mestiere troppo sul serio, pur mantenendo intatto il suo amore per il cinema di qualità. Non è stato facile trovare cinque film in streaming che sintetizzino una carriera così poliedrica e ricca di gemme. Eccovi quelli che abbiamo preferito. Buona lettura.

Cinque film in streaming dell’icona Tilda Swinton

Michael Clayton

Burn After Reading

...E ora parliamo di Kevin

Solo gli amanti sopravvivono

Suspiria

Michael Clayton (2007)

Il legal thriller diretto da Tony Gilroy che vede protagonista un George Clooney perfetto ha una marcia in più con la Swinton magnifica nel recitare il ruolo dell’antagonista, una donna disposta a tutto per salvare la propria carriera dagli errori e dalle illegalità da lei stessa commessi. Tesissimo studio di psicologie al limite, Michael Clayton regala all’attrice l’Oscar come non protagonista, un riconoscimento strameritato che premia la sua capacità di comprendere il genere e adattarvisi pur mantenendo il proprio stile preciso di recitazione. Una statuetta che premia la Swinton anche per i gloriosi anni e i cult-movie realizzati prima di questo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Amazon Prime Video.

Burn After Reading (2008)

Burn After Reading: Trailer del nuovo film dei fratelli Coen, con Brad Pitt e George Clooney

Stesso genere, stesso protagonista Clooney, tono radicalmente diverso. La commedia sionistica diretta dai fratelli Coen consente alla Swinton un’escursione nel cinema maggiormente leggero ma non per questo meno brillante, tutt’altro. Burn After Reading è un piccolo gioiello di nonsense che i fratelli terribili di Minneapolis mettono in scena con grazia e il loro solito pizzico di ironia corrosiva. Il risultato è un prodotto corale dove i meno intelligenti soccombono e quelli che si credono più scaltri non fanno di certo una figura di molto migliore. Da antologia il dialogo finale con J.K. Simmons capo del servizio segreto che confessa al suo collega di non averci capito proprio nulla...Disponibile su Infinity.

...E ora parliamo di Kevin (2011)

...E ora parliamo di Kevin: Il trailer italiano del film

Solo Tilda Swinton poteva accettare e riempire con tale efficacia un ruolo così complesso in uno dei film più scioccanti (e crudelmente divertenti, ammettiamolo…) di questo scorcio di millennio. La forza di ...E ora parliamo di Kevin sta nell’incredibile energia che si sprigiona dal confronto tra la protagonista e il suo folle figlio Ezra Miller, un duetto di psicologie terribili e devastanti. Diretta con arguzia da Lynne Ramsay, questa commedia nerissima rappresenta a nostro avviso la miglior prova d’attrice della carriera della Swinton. Impossibile da amare ma comunque imperdibile. Davvero un film sconvolgente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

Il cult-movie diretto da Jim Jarmusch è uno dei lungometraggi più “caldi” e sensuali di questi anni, dramma romantico su due immortali che si nutrono prima di tutto del loro amore senza tempo. Solo gli amanti sopravvivono è grande cinema dei sentimenti incastonato in una messa in scena potentissima, piena di eleganza e soluzioni visive perfette per raccontare la vita interiore dei personaggi. I duetti con Tom Hiddleston sono poetici, la Swinton mostra il suo lato emotivo in un’opera destinata a essere ricordata per molto tempo. Film semplicemente bellissimo. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Suspiria (2018)

Suspiria: Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD

Per ultimo abbiamo scelto il remake del cult-movie di Dario Argento diretto da Luca Guadagnino per premiare il qualche modo la lunga e proficua collaborazione tra il cineasta e la sua “musa”. Film enigmatico e affascinante, questo nuovo Suspiria deve pochissimo all’originale, che reinterpreta in maniera personale e non facile. Il risultato è un qualcosa di ibrido, disturbante e decisamente non scontato. Perfetta la Swinton nel ruolo della misteriosa e terrificante insegnante che gestisce la scuola di ballo. Come dovrebbe essere un remake: interpretazione, non sterile riproposizione di ciò che vuole il pubblico. Da rivedere e comprendere a fondo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quali altri film di Tilda Swinton avete amato? Ce ne sono così tanti che abbiamo omesso dalla nostra cinquina: prima di tutto il capolavoro di Sally Potter Orlando, semplicemente perché non disponibile in streaming in Italia. Poi anche le collaborazioni della Swinton con Wes Anderson, in particolar modo Grand Budapest Hotel e in seconda battuta Moonrise Kingdom. O magari preferite Snowpiercer, cult distopico. Fateci sapere qual'è il vostro preferito. Intanto ancora tanti auguri, Mrs. Swinton!