5 film in streaming per fare gli auguri a Winona Ryder

L'attrice compie oggi gli anni e noi la celebriamo con cinque dei suoi migliori film in streaming.

Festeggia oggi 49 anni Winona Ryder, conosciuta dal grande pubblico odierno soprattutto per la serie TV di culto Stranger Things prodotta da Netflix. Per un paio di generazioni passate di cinefili però l’attrice è stata un punto di riferimento imprescindibile, “musa” di un momento di cinema da lei dominato. A cavallo tra gli anni ‘80 e il decennio successivo infatti la Ryder ha realizzato una serie di film destinati a segnare un’epoca, diventando un modello per quella generazione che avrebbe poi dato vita al cosiddetto “grunge”. Abbiamo scelto cinque film in streaming che a nostro avviso raccontano al meglio quanto Winona Ryder abbia segnato quegli anni e gli spettatori che li hanno vissuti nell’entusiasmo di una sala cinematografica. Chi scrive compreso, ovviamente. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Winona Ryder

Beetlejuice - Spiritello porcello

Edward mani di forbice

Dracula di Bram Stoker

L’età dell’innocenza

Giovani, carini e disoccupati

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Il primo a intuire le potenzialità iconiche di Winona Ryder è il genio di Tim Burton che le affida il ruolo dell’adolescente dark e tormentata Lydia, oggetto delle attenzioni dello spirito protagonista il quale vuole tornare nel mondo dei vivi per seminare caos. Beetlejuice si rivela un successo fantasy oltre le aspettative, e lancia tra le altre la carriera della Ryder. Merito della riuscita del film di culto è della visionarietà di Burton, della prova istrionica di Michael Keaton, di un cast di supporto pazzesco composto anche da Geena Davis e Alec Baldwin. Il film più rocambolesco e frizzante degli anni ‘80 insieme a Ritorno al futuro. Un classico imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Amazon Prime Video.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

Ancora Burton chiama la Ryder a interpretare la favola cinematografica più commovente della storia del cinema contemporaneo. In versione bionda e angelica l’attrice è il perfetto contraltare per il protagonista Johnny Depp, straordinario mimo che porta in vita un personaggio destinato a diventare punto di riferimento del cinema fantastico. Edward mani di forbice è la summa inarrivata della poetica burtoniana, un film che trascende generi e catalogazioni, capace di scaldare i cuori di ogni tipo di spettatore. Ultima interpretazione della leggenda Vincent Price. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dopo Burton tocca a Francis Ford Coppola, il quale voleva la Ryder già ne Il Padrino - Parte III per la parte che andò poi a sua figlia Sofia. L’adattamento del romanzo originale è fedele nel testo quanto libero nella visione: Dracula di Bram Stoker è un calderone estetico sfrontato, iperbolico, originalissimo. Accanto a Gary Oldman nel ruolo del vampiro la Ryder dipinge una Mina Harker appassionata, sensuale ed emancipata. Un film barocco di enorme potenza cinematografica, con scene che hanno segnato una generazione di spettatori. Tre premi Oscar tra i quali i magnifici costumi di Eiko Ishioka. Quando il cinema anche mainstream era libero e visionario. Nel vero senso del termine. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’età dell’innocenza (1993)

Altra collaborazione di lusso per l’attrice grazie a Martin Scorsese, che nell’adattamento cinematografico del romanzo di Edith Wharton le affida il ruolo ambiguo e sottile di May Welland, fidanzata fin troppo perfetta del protagonista Newland Archer. La Ryder deve recitare in sottrazione di fronte alla prova focosa di Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer, e il suo lavoro le regala la prima nomination all’Oscar come attrice non protagonista. L’età dell’innocenza è il film perfetto, dove narrazione e messa in scena si incontrano a formare un sodalizio coerente. Probabilmente il miglior film di Martin Scorsese. E ce ne vuole...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Giovani, carini e disoccupati (1994)

L’esordio alla regia di Ben Stiller racconta la cosiddetta Generazione X con i toni affettuosi e modaioli della commedia romantica. Il gruppo di protagonisti affiatatissimo vede svettare la Ryder insieme a Ethan Hawke, coppia cinematografica il cui rapporto ha stregato negli anni milioni di fan. A fare poi di Giovani, carini e disoccupati un cult-movie generazionale concorre una colonna sonora incredibile, piena di hit rappresentativi di quel decennio. Forse oggi il lungometraggio potrebbe risultare vagamente datato ma credeteci, all’epoca toccò le corde più sensibili dei nostri cuori...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Ci sono altri film interpretati da Winona Ryder che amate? Noi vogliamo segnalare anche il discreto adattamento di Piccole donne di Gillian Armstrong che regalò all’attrice la nomination all’Oscar come protagonista, e anche il sottovalutato Alien - La clonazione dove se la vede ovviamente con una grande Sigourney Weaver. Ma soprattutto vi consigliamo di trovare A Scanner Darkly di Richard Linklater, magnifico adattamento in rotoscope del capolavoro letterario di Philip K. Dick. Purtroppo quest’ultimo titolo non è disponibile in streaming, ed è un vero peccato.