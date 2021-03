5 film in streaming per celebrare il mito di Sharon Stone

News Cinema

La protagonista di Basic Instinct e Casinò compie oggi 63 anni. Ecco i suoi migliori titoli in streaming.

Compie oggi 63 la “divina” Sharon Stone, senza dubbio la diva più fulgida degli anni ‘90. Lanciata dallo “scandaloso” e provocatorio Basic Instinct di Paul Verhoeven, l’attrice ha saputo sfruttare il clamore di quella performance per diventare un’icona imprescindibile per il cinema di quel decennio. La Stone ha saputo capitalizzare al meglio il suo status di sex-symbol e dimostrare di avere anche notevoli qualità d’attrice quando diretta da registi in grado di evidenziarle. Come successo per il cult-movie Casinò di Martin Scorsese, per cui ha ottenuto una strameritata candidatura all’Oscar. Purtroppo il titolo non è disponibile in streaming in Italia. I cinque film in streaming per celebrare la carriera della Stone evidenziano comunque la versatilità e il carisma dell’attrice. E uno di questi è un’opera che merita di essere totalmente e velocemente rivalutata. Più avanti capirete quale...Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Sharon Stone

Atto di forza

Basic Instinct

Pronti a morire

Broken Flowers

Gigolò per caso

Atto di forza (1990)

Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

Il colossal di fantascienza tratto (molto liberamente…) da Philip K. Dick unisce per la prima volta la Stone con il regista Paul Verhoeven. Atto di forza impone la Stone all’attenzione internazionale per un ruolo secondario ma che dimostrata tutta la sua presenza scenica e l’innata carica sensuale. Arnold Schwarzenegger se la deve vedere con il super-cattivo e cazzuto Michael Ironside, uno dei caratteristi di una volta. Spettacolone pieno di trucchi ed effetti speciali meccanici. Uno spasso per chi ama(va) il genere e schwarzy. Come noi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix.

Basic Instinct (1992)

Basic Instinct: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film che ha di diritto fondato il mito di Sharon Stone. La scena dell’interrogatorio ha fatto la storia del cinema (e del gossip), ma Basic Instinct non è soltanto questo, anzi: si tratta della rivisitazione sfrontata del genere, che raggira tutti i tabù sociali e sessuali del periodo per raccontare una storia di ossessione fisica e psicologica. Accanto alla Stone un coraggioso Michael Douglas, in un film scritto con veemente voglia di kitsch da Joe Eszterhas. A suo modo un lungometraggio imprescindibile di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Netflix.

Pronti a morire (1995)

Pronti a morire: Il Trailer Ufficiale del Film

La prima volta che vedemmo il western di Sam Raimi in sala lo trovammo un’esibizione vuota di stile. Poi invece pian piano è “cresciuto” fino a diventare uno dei nostri cult-movie personali, e questo perché le storie messe in scena con tanto virtuosismo sono in realtà racconti shakespeariani di infanzia negata e rapporti tra padri e figli/e distrutti. Pronti a morire ha un cuore pulsante e sanguinante, come ben esplicita un Gene Hackman strepitoso nel ruolo del villain. Ma anche Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Lance Henriksen e tutti gli altri fanno la loro porca figura. Grande western di visione e di spessore drammatico. Rivedetelo e rivedetelo ancora: lo amerete! Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Broken Flowers (2005)

Broken Flowers: il trailer del film

Diretta da un genio dell’umorismo sapido come Jim Jarmusch, la Stone in un ruolo secondario fornisce una delle sue migliori interpretazioni in carriera quando deve vedersela col serafico protagonista Bill Murray. Broken Flowers è un film sui rapporti umani impossibili, e l’attrice si rivela perfetta nel lasciar trasparire tutto il dolore sommesso del suo personaggio. Bella commedia di fraintendimenti e impossibilità di comunicare nel miglior modo possibile: quello empatico. Gran Premio della Giuria a Cannes. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gigolò per caso (2013)

Gigolò per caso: Il trailer italiano - HD

Ancora un cammeo di contorno che però ruba la scena al protagonista e regista John Turturro. Quando Sharon Stone è di fronte alla macchina da presa in Gigolò per caso non ce n’è per nessun altro, compreso Woody Allen. Un film gentile e con momenti davvero ilari, ottimamente diretto da Turturro che in alcuni momenti risulta addirittura affascinante. Bella produzione indipendente newyorkese, per gli amanti del genere e della città. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.