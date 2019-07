5 è il numero perfetto: quando le grandi graphic novel italiane arrivano al cinema

News Cinema

Il film diretto dallo stesso autore del romanzo a fumetti, Igort, arriverà nei cinema il 29 agosto prossimo, con protagonisti Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Si fa presto a dire cinecomic. Perché la galassia del fumetto è molto più ampia e variegata di quanto si tenda a pensare, e soprattutto fumetto mica vuol dire solo supereroi, Marvel o DC che siano targati.

I fumetti sono gli albi seriali, certo, ma possono anche essere graphic novel, ovvero romanzi grafici, o più semplicemente storie a fumetti più lunghe di quelle contenute nell'albo mensile, e non seriali. Cioè, autocompiute.

A ben guardare, la straordinaria passione che oggi vive il mondo del cinema per quello dei fumetti riguarda tanto le saghe dei supereroi, quanto questi romanzi a fumetti che, spesso, non hanno nulla da invidiare a quelli tradizionali.

Perché, tanto per fare un esempio, in quello stesso 2002 in cui Sam Raimi lanciava il suo primo Spider-Man, Sam Mendes portava al cinema "La strada della perdizione" di Max Alan Collins con Era mio padre.

E di lì a breve, ecco che sarebbero arrivati al cinema film basati su veri e propri capolavori del genere, come quelli firmati da Alan Moore o da Frank Miller, ma anche da autori più off come Daniel Clowes (Ghost World), Julie Maroh (La vita di Adele), Anthony Johnston (Atomica bionda). Anche in Italia, con qualche anno di ritardo, ci si è resi conto di quanto potesse essere utile e assieme importante attingere al materiale realizzato dai grandi autori di fumetti di casa nostra: ed è notizia di questi giorni che 5 è il numero perfetto, il film diretto da Igort basato sulla sua omonima, celebre graphic novel, verrà presentato all'edizione 2019 delle Giornate degli Autori, durante il Festival di Venezia. Proprio come avvenne lo scorso anno con La profezia dell'armadillo.

In attesa di vedere cosa ha combinato Igort dietro la macchina da presa (e anche di vedere come Claudio Cupellini adatterà per il grande schermo "La terra dei figli" di Gipi), vi lasciamo con questo video che mette assieme alcuni dei più celebri e riusciti film basati su una graphic novel, regalandoci al tempo stesso qualche piccola anticipazione di 5 è il numero perfetto.



5 è il numero perfetto: Quando grandi graphic novel diventano grandi film - HD

5 è il numero perfetto, in uscita al cinema il 29 agosto prossimo, vede protagonisti Toni Servillo, nel ruolo del disincantato sicario Peppino Lo Cicero, Valeria Golino, in quello dell'amante di sempre, e Carlo Buccirosso nei panni il sanguinario Totò 'O Macellaio, amico e complice di un’intera vita. E questa qui sotto è la trama ufficiale:

Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l'omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita.