5 è il numero perfetto: Peppino Lo Cicero e Totò o' Macellaio non risparmiano proiettili nella prima clip del film

Il film tratto dall'omonima graphic novel e diretto dal suo stesso autore Igort, arriva al cinema il 29 agosto, con protagonisti Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Siamo a Napoli, negli anni 70. Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) è un sicario della camorra. Il sanguinario Totò 'O Macellaio (Carlo Buccirosso) il suo amico e complice di una vita. Li vediamo fianco a fianco in questa prima clip ufficiale di 5 è il numero perfetto, il film diretto da Igort, tratto dalla sua omonima grahipc novel di successo.



5 è il numero perfetto: Prima Clip Ufficiale del film: "Bang Bang Bang" - HD