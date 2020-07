47 Ronin: la vera storia del film con Keanu Reeves

News Cinema

È una storia leggendaria quella dei 47 samurai senza maestro, accaduta nel lontano Giappone del 1700. 47 Ronin con Keanu Reeves la racconta in chiave fantasy.

Sono temi universali quelli toccati dal film 47 Ronin. Coraggio, passione, desideri, ingiustizie, forza e pace interiore sono i sentieri attraverso i quali cammina la storia del film con Keanu Reeves.

Basata su un racconto epico diventato una delle leggende giapponesi più longeve, quest'epica avventura trova origine all’inizio del XVIII secolo quando 47 nobili samurai rendevano onore alla morte prematura del loro Signore. Questo film diretto da Carl Rinsch offre una rivisitazione fantasiosa della leggenda del sommo sacrificio e dell’onore immortale dei Ronin che è stata raccontata nel corso del tempo alle generazioni di giovani giapponesi sotto diverse forme letterarie e illustrative.

47 Ronin: il personaggio di Keanu Reeves

Kai, interpretato da Keanu Reeves, è un solitario in un brutale e allo stesso tempo incantevole Giappone del 1700. Il suo amore proibito gli viene sottratto e lui si sente perduto. Attraversando paesaggi spettacolari abitati da streghe ammalianti, mitiche fiere e una società segreta di monaci indemoniati, Kai si unisce a una confraternita di samurai e alla loro missione di vendetta.

Cresciuto orfano ed emarginato in un piccolo villaggio, perché mezzosangue, Kai è stato addestrato da creature soprannaturali chiamate Tengu, dalle quali è fuggito per non diventare come loro. Salvato da Lord Asano, è diventato un agile lottatore segretamente innamorato della figlia del suo maestro, Mika. Quando il suo Signore muore prematuramente a causa di un inganno, Kai si unisce a Oishi e ai samurai senza maestro, i Ronin, per vendicarsi di Lord Kira.

47 Ronin: la vera storia risale ai primi anni del 1700

Asano Naganori divenne signore del clan Asano all'età di 8 anni. Presso la corte dello shōgun (capo del governo) di Edo, ricoprì l'incarico di intendente alla carpenteria fino al 1701, quando morì. Lord Asano, come tutti i daimyō, era obbligato a soggiornare per buona parte dell'anno presso lo shōgun dove alcuni dei suoi familiari erano sostanzialmente tenuti in ostaggio. Questa pratica da parte degli shogun, che rispondevano direttamente all'imperatore, aveva il fine di abituare le popolazioni a mettere a tacere ogni istinto di ribellione.

Al castello di Edo, Asano e Kamei, un daimyō proveniente da una diversa provincia, ricevettero istruzioni da parte del cerimoniere Kira Yoshinaka. Si dice che costui volle un cospicuò pagamento per insegnare ai due Signori quanto il protocollo prevedeva per incontrare lo shōgun, ma entrambi rifiutarono di pagarlo, se non che gli uomini di Kamei elargirono una sostanziosa mancia a Yoshinaka. Quest'ultimo si accanì contro Asano, usando metodi di insegnamento volti a umiliarlo. Quando Asano non potè più sopportare gli attacchi di Yoshinaka, reagì scagliandosi contro di lui con la spada ma l'abbigliamento da cerimonia gli impedì di avere movimento a sufficienza per uccidere l'uomo. Yoshinaka rimase ferito e Asano fu imprigionato per aver commesso un'aggressione alla corte dello shōgun. Quella sera stessa gli fu ordinato di compire seppuku, ovvero togliersi la vita per salvare il suo onore invece di essere condannato a morte. Asano si suicidò.

I samurai del clan Asano, rimasti senza padrone, divennero Ronin. La casata fu dispersa e il villaggio occupato dagli uomini dello shōgun. I Ronin lasciarono trascorrere due anni per far credere che ogni eventuale proposito di vendetta fosse sfumato. Si organizzarono meticolosamente e alla fine attaccarono l'abitazione di Yoshinaka, uccidendo sedici guardie del corpo e ferendone altre ventidue. Poco prima dell'attacco, gli uomini informarono porta a porta gli altri abitanti delle case vicine per dire ciò che averebbero fatto, ma nessuno avvertì le autorità. Quando trovarono Yoshinaka, gli offrirono di compiere seppuku. Di fronte al suo silenzio, uno dei ronin lo decapitò con la spada.

I 47 Ronin portarono la testà di Yoshinaka sulla tomba di Asano, dove celebrarono la memoria del loro padrone, poi si costituirono per affrontare il giudizio dello shōgun. Quest'ultimo offrì a 46 Ronin di compiere seppuku, che tutti eseguirono, concedendo la grazia a uno di loro, Kichiemon Terasaka, affinché potesse tramandare la loro storia.

47 Ronin: tramandare una storia incoraggiandone la reinterpretazione

La leggenda dei 47 Ronin è amatissima in Giappone. Ogni anno il 14 dicembre le scuole chiudono per ricordare questi uomini. Lealtà, controllo, sacrificio, perseveranza e onore: nella leggenda queste virtù erano impresse per sempre nell’anima dei giapponesi. La storia dei Ronin è stata tramandata di generazione in generazione e la tradizione permette e incoraggia la sua elaborazione attraverso media diversi grazie a dei racconti creativi, noti come Chūshingura. Ogni racconto e interpretazione conserva la struttura storica della storia e la arricchisce artisticamente con nuovi dettagli, celebrandola in storie, commedie, libri, stampe con blocchi di legno, statue e film.

In questo aspetto, il regista del film Carl Rinsch ha detto che il suo scopo "è stato conservare e rispettare le emozioni fondamentali e i temi della storia vera, guardandoli però attraverso una lente che li rendesse pertinenti a un pubblico contemporaneo. Il pubblico cinematografico di tutto il mondo oggi parla la lingua del fantasy, della fantascienza e dei supereroi. Per quanto mi riguarda, l’intento era prendere i Chūshingura giapponesi e dare loro un’ampia portata internazionale presentandoli in una maniera che utilizza questi nuovi linguaggi hollywoodiani”.

47 Ronin: il video del Making Of del film

Uscito al cinema nel 2013, 47 Ronin è stato girato per la quasi totalità all'interno di grandi studi di produzioni tra Budapest e Londra dove è stato ricostruito il Giappone del 1700. Oltre a Keanu Reeves, il film diretto da Carl Rinsch e scritto da Chris Morgan (sceneggiatore di molti film della saga di Fast & Furious) è interpretato anche da Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano e Rinko Kikuchi.

Qui sotto il video backstage di 47 Ronin.