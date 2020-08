47 Ronin con Keanu Reeves avrà un sequel horror, ninja e… cyberpuk

News Cinema

Del film di samurai con Keanu Reeves 47 Ronin verrà fatto presto un seguito ambientato 300 anni dopo e che mescola una pluralità di generi. La regia è di Ron Yuan.

Vi ricordate di 47 Ronin, il film del 2013 con protagonista Keanu Reeves? Certo che vi ricordate, e rammenterete anche che, a fronte di un budget di 175 milioni di dollari, ne incassò solo 225 e che le riprese non furono affatto facili. Nonostante questo, la vicenda dei samurai che nel Giappone feudale si opposero allo shōgun per vendicare l'uccisione del loro daimyō avrà un sequel. Ebbene sì, e non si tratta di una voce infondata che circola impunemente. Deadline ci informa che il nuovo film - attenzione! - sarà una roba cyberpunk ambientata 300 anni dopo la storia originale. "Il sequel" - leggiamo - "verrà prodotto dalla Universal 1440, si svolgerà in un mondo esotico e cyberpunk e guarderà in maniera nuova e fantasiosa al film originale incorporando horror, samurai contemporanei ed elementi ninja”.

Se 47 Ronin aveva come regista il poco conosciuto Carl Rinsch, il seguito porterà la firma di Ron Yuan, che interpreta il Sergente Qiang in Mulan. Ex stunt, coordinatore di stunt, e coreografo di scene di lotta in svariati film, nonché esperto di arti marziali, ha già diretto Unspoken: Diary of an Assassin e Step Up China. "Sono felicissimo di lavorare con la Universal e la squadra che produce questo film che mescola le arti marziali, l'azione, l'horror e il cyberpunk" - ha dichiarato. "Sarà una corsa da brivido, divertente, intensa e fortissima per gli spettatori di tutto il mondo".

Wow! Che notizia… inutile dire che l'hype è già alle stelle! Se poi tornasse Keanu Reeves....