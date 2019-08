47 Meters Down: Uncaged - nel full trailer del sequel è aperta la caccia agli intrusi

News Cinema

Tornano a far paura gli squali nel film ancora diretto da Johannes Roberts. Nel giovane cast anche le figlie di Jamie Foxx e Sylvester Stallone al loro debutto.

Gli squali, creature magnifiche e ingiustamente vituperate, al cinema, fin dal capolavoro di Steven Spielberg, sono diventati uno dei mostri di maggior successo. Le loro dimensioni, lo sguardo e soprattutto i denti sono più che sufficienti per incutere terrore e la loro assoluta imprevedibilità e mancanza di coscienza ci fanno sentire invulnerabili e insignificanti.

Tra i film che li hanno visti protagonisti ha ottenuto un buon successo 2 anni fa 47 Meters Down (47 metri) di Johannes Roberts. Adesso si avvicina in America l'uscita (il 16 agosto) di 47 Meters Down: Uncaged, sempre diretto dallo stesso regista. Stavolta al centro delle indesiderate attenzioni di queste bestie gigantesche c'è un gruppo di giovanissimi, che si trovano circondati mentre esplorano le meraviglie delle rovine di una città sommersa. Quando si immergono sempre più in profondità in un dedalo di caverne sottomarine, entrano inconsapevolmente nel territorio della specie di squali più letale.

Il cast è composto da John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Corinne Foxx, Sistine Stallone, Brianne Tju, Davi Santos, Khylin Rhambo e Brec Bassinger. Se avete notato due cognomi famosi non si tratta di semplice omonimia, ma delle figlie di Jamie Foxx e Sylvester Stallone che fanno il loro debutto cinematografico con questo film.