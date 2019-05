47 Meters Down: Uncaged, il trailer del nuovo shark-movie di Johannes Roberts

Costato appena cinque milioni e mezzo di dollari, lo shark-movie di Johannes Roberts 47 metri ne ha incassati quasi 62 in tutto il mondo. E in tempi molto brevi venne annunciato che il film avrebbe avuto un sequel, diretto dallo stesso Roberts, che nel frattempo si era dedicato all'ottimo slasher - tutto sulla terraferma - The Strangers: Prey at Night.

Questo sequel, che doveva intitolarsi 47 Meters Down: The Next Chapter e che poi è diventato 47 Meters Down: Uncaged, sta per debuttare alla fine di giugno nelle sale americane, ed è ora disponibile il suo primo trailer ufficiale:



47 Meters Down: Uncaged: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

47 Meters Down: Uncaged vede ancora una volta Roberts coinvolto anche come sceneggiatore, assieme a Ernest Riera, e come avrete visto dalle immagini, racconta la storia di quattro ragazze in vacanza in Messico che s'immergono per andare a esplorare una città Maya sommersa situata in delle grotte sottomarine, finendo con lo scoprire che quelle cavità labirintiche sono popolate da squali letalissimi e affamatissimi.

Protagoniste del film, assieme al John Corbett che ricorderemo sempre come il Chris Stevens di Un medico tra gli orsi, sono Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju e Corrinne Foxx e Sistine Stallone, che come è facile intuire dai cognomi sono le figlie di Jamie Foxx e di Sylvester Stallone.

Aspettiamo di sapere quando il film verrà distribuito nelle nostre sale, perché Roberts, è uno da tenere d'occhio, un nome interessante nel mondo del cinema di genere statunitense contemporaneo, tanto da essere stato scelto da James Wan per dirigere il reboot di Resident Evil.