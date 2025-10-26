40 secondi: il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma

News Cinema

Arriverà al cinema il 19 novembre 40 secondi di Vincenzo Alfieri, uno dei film più belli e importanti visti alla Festa del cinema di Roma, dove ha ricevuto due premi di rilievo per gli attori.

Alla Festa del cinema di Roma per lungo tempo è stato assegnato solo il premio del pubblico, poi, come da consuetudine di altri festival, i premi si sono moltiplicati e in alcuni casi, va detto, fortunatamente. Anche perché questo ha permesso alla Giuria, in un'edizione in cui sono abbondate le opere di ottimo livello, di assegnare un Premio Speciale per il cast di un film, non al casting director, ma direttamente agli attori, del film di Vincenzo Alfieri 40 Secondi, che racconta l'assurdo omicidio di Willy Monteiro Duarte in modo forte ma rispettoso e partecipato e ha scelto di affiancare agli interpreti professionisti degli assoluti debuttanti davanti alla macchina da presa, scelti con un notevole street casting e amalgamati alla perfezione tra di loro. 40 Secondi, che arriverà al cinema con Eagle Pictures dopo un'anteprima per le scuole, ha ricevuto anche un altro premio, andato ad Enrico Borello, autore di una performance davvero straordinaria. Condividiamo il comunicato stampa ufficiale che annuncia questi due importanti riconoscimenti.

I premi per 40 secondi alla Festa del cinema di Roma

Il film 40 Secondi, diretto da Vincenzo Alfieri, in concorso nella sezione Progressive Cinema, si aggiudica il Premio Speciale della Giuria al Cast alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ricevendo un importante riconoscimento per il coraggio, la sensibilità e l’impatto sociale della sua narrazione. A questo successo si aggiunge il Premio L.A.R.A. 2025 assegnato a Enrico Borello come Miglior Interprete, per la sua straordinaria prova attoriale che restituisce intensità e verità a una storia di grande valore umano e civile. “Il cinema è fatto di persone, di sguardi e di fiducia reciproca. La Festa del Cinema di Roma ci ha onorato prima con la partecipazione del film in concorso ufficiale e ora con un riconoscimento così importante” ha dichiarato Vincenzo Alfieri. “Sono davvero felice che il cast di 40 Secondi riceva questo premio, perché ognuno di loro, professionista e non, ha nei propri occhi un’anima buona, la stessa che aveva Willy, un ragazzo che ha avuto fiducia negli esseri umani e la cui storia speriamo arrivi al pubblico con lo stesso amore e rispetto che ogni attrice e attore ha dimostrato durante le riprese.”

Ispirato a una storia vera, alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020, il film ripercorre le 24 ore che precedono il tragico evento, in cui si intrecciano incontri casuali, rivalità e tensioni latenti: un viaggio attraverso la banalità del male che indaga la natura umana e i suoi condizionamenti. Una storia vera che ha scosso l’opinione pubblica e acceso un dibattito profondo su violenza giovanile, disagio sociale e integrazione. Scritto da Vincenzo Alfieri con Giuseppe G. Stasi, 40 secondi è tratto dal libro "40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza" di Federica Angeli (Baldini+Castoldi). Nel cast: Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo, Giordano Giansanti, Luca Petrini, con la partecipazione di Maurizio Lombardi e Sergio Rubini. Prodotto e distribuito da Eagle Pictures — la stessa casa di produzione e di distribuzione de Il ragazzo dai pantaloni rosa — 40 Secondi arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025. Una vittoria che consacra il film come una delle opere più potenti e necessarie del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Il 17 novembre 2025 alle ore 9.30 si terrà l’anteprima nazionale dedicata alle scuole, un evento speciale realizzato in collaborazione con Eagle Pictures e Circuito Cinema Scuole. L’iniziativa sarà arricchita da una live streaming in diretta con il regista e il cast, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi sui temi al centro del film.