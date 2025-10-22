TGCom24
40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"
News Cinema

40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"

Domenico Misciagna

Empire ha chiesto a Michael J. Fox e Christopher Lloyd perché Ritorno al Futuro continui a funzionare dopo ben 40 anni: per Fox è il tema alla base, la resistenza al bullo (qualsiasi forma prenda). E per Michael non potrebbe essere più attuale.

40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"

Proseguono le celebrazioni per i primi 40 anni di Ritorno al Futuro, mentre l'affetto del pubblico sembra solo aumentare, in un'onda anomala di simpatia che non cede di un millimetro. Michael J. Fox e Christopher Lloyd sono stati intervistati da Empire sulla saga. Lloyd si è detto ancora stupito di quest'entusiasmo duraturo, confessando una predilezione per il terzo capitolo (azzardiamo: forse perché più "Doc-centrico"?). Fox invece ha inquadrato molto bene un tema portante, a suo dire molto attuale. E per noi ha ragione. Leggi anche Ritorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione

Ritorno al Futuro funziona ancora perché il bullismo è molto in forma, secondo Michael J. Fox

Se si parla tanto di cyberbullismo, è perché le minacce di bulli e bulle assortiti, sempre esistite, si sono amplificate attraverso la rete e i social. Una piaga sempiterna dell'umanità è al centro dell'attenzione e ha assunto proporzioni tentacolari, per cui siamo d'accordo con Michael J. Fox (prossimamente nella terza stagione di Shrinking), quando individua in quel tema, anche metaforicamente, la colonna portante di Ritorno al Futuro. Naturalmente, il discorso che abbiamo fatto vale anche per personalità in vista legate alla politica, per cui Fox si sforza di non essere troppo esplicito... (il cosceneggiatore Bob Gale ammise che il Biff di Thomas F. Wilson era stato ispirato dal Donald Trump in ascesa). Ma leggiamo cos'ha dichiarato Michael:

Oggi viviamo nella cultura del bullismo. Ci sono bulli ovunque, non è necessario che punti il dito, ma ci sono tutti questi bulli... In questo film il bullo è Biff. Anche il tempo è un bullo. Personalmente il mio bullo è il Parkinson. E tutto si riduce a come li affronti e alla decisione che porti con te quando li combatti. Contano la tua resilienza e il tuo coraggio. Secondo me oggi è una cosa che colpisce parecchio. Penso che a molta gente il film dica qualcosa perché tocca delle corde su cui non avevano fattto mente locale.
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
