300, il terzo capitolo di Snyder era una storia d'amore

Zack Snyder ha rivelato che la sua idea per il capitolo conclusivo della trilogia di 300 riguardava il rapporto tra Alessandro Magno ed Efestione.

La Warner Bros. non avrebbe mai rinunciato all'idea di un terzo capitolo per 300, a chiusura di un'ideale trilogia cominciata con il primo 300 del 2006 firmato da Zack Snyder e proseguita con 300 - L'alba di un impero (2014) diretto da Noam Murro. Ci avrebbe pensato più che mai proprio durante lo stop forzato della pandemia, durante la quale Zack, lavorando contemporaneamente sul suo Justice League Snyder Cut, aveva elaborato un piano per un terzo lungometraggio che sarebbe tornato a firmare di persona. Snyder ha rivelato quanto segue a The Playlist: Leggi anche Anche gli zombie piangono, incontro con Zack Snyder su Army of the Dead

Nella pandemia avevo un accordo con la Warner Bros. e ho scritto quello che sarebbe stato il capitolo finale di 300. Ma quando mi sono seduto alla scrivania, ho finito per scrivere un film diverso. Scrivevo di Alessandro Magno, ed è diventato un film sul rapporto tra Efestione e Alessandro. È venuta fuori una storia d'amore, non poteva essere quello il terzo film.[...]

Ma c'era quell'idea, era venuta molto bene. Si chiamava Blood and Ashes [sangue e ceneri, ndr], davvero una bellissima storia d'amore durante una guerra. Mi piacerebbe realizzarlo ma hanno detto di no. Insomma, non sono i miei più grandi fan, questa è la verità.