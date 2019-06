3 From Hell: Rob Zombie annuncia il primo trailer del suo nuovo film per la prossima settimana

Per chi non lo sapesse, negli ultimi tempi Rob Zombie è stato impegnato nella realizzazione di un nuovo film, che si chiama 3 From Hell e che è la chiusura della Trilogia iniziata con La casa dei 1000 corpi e proseguita con La casa del diavolo. Chi altri potranno mai essere allora i "tre dall'inferno" se non Baby, Otis e Captain Spaulding, i perversi membri della famiglia Firefly, protagonisti di quei due precenti film di Zombie, interpretati rispettivamente da Sheri Moon, Bill Moseley e Sid Haig?

Rob Zombie, che torna a raccontare le vicende dei Firefly dopo quasi quindici anni, nel corso dei quali ha girato due Halloween e film come Le streghe di Salem e 31, ha annunciato con questo post su Instagram che il primo, atteso trailer di 3 From Hell arriverà la prossima settimana:

Nel cast del film, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma che dovrebbe debuttare entro la fine del 2019 negli USA, ci sono anche Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo, Clint Howard, Richard Brake, Dee Wallace e Austin Stocker.