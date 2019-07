3 From Hell: il primo full trailer del film di Rob Zombie, sequel di La casa dei 1000 corpi e La casa del Diavolo

News Cinema

Captain Spaulding, Baby Firefly e Otis stanno tornando.

Manca poco oramai al debutto nelle sale - con data ancora da definirsi, in Italia più che mai - del nuovo film di Rob Zombie , terzo e conclusivo capitolo della trilogia inziata 16 anni fa con La casa dei 1000 corpi e proseguita con La casa del diavolo, che in originale suonava The Devil's Reject.

E, siccome manca poco, ecco qui il primo full trailer di 3 From Hell, i cui dettagli sono tenuti da Zombie sotto il massimo riserbo.





Non sappiamo cosa avverrà in questo terzo film che neve protagonisti Sheri Moon Zombie, Sid Haig e Bill Moseley, e che vede al loro fianco alcune new entry di rilievo come Danny Trejo, e non sappiamo nemmeno come hanno fatto i tre protagonisti a sopravvivere alla carneficina della fine di The Devil'd Reject, quando i loro corpi vennero trapassati da decine di pallottole sparate dalla polizia, sulle note di "Free Bird" dei Lynyrd Skynyrd.

Tutto quello che sappiamo è quello contenuto nel trailer che avete appena visto, e che ci basta per dire che non vediamo l'ora di scoprirne qualcosa di più.