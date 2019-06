3 From Hell: ecco il primo teaser trailer del nuovo film (horror, ovviamente) di Rob Zombie

Come annunciato la scorsa settimana, ecco arrivare puntuale il primo teaser trailer di 3 From Hell che è il nuovo film diretto da Rob Zombie e che è la chiusura (?) della Trilogia iniziata con La casa dei 1000 corpi e proseguita con La casa del diavolo, raccontando le gesta efferate dei "tre dall'inferno", ovvero Baby, Otis e Captain Spaulding, i perversi membri della famiglia Firefly, sopravvissuti in qualche modo al tragico ed epico finale del film del 2005, quello che avveniva sulle note di "Free Bird" dei Lynyrd Skynyrd.





Protagonisti di 3 From Hell, come in quei due precenti film di Zombie, sono Sheri Moon, Bill Moseley e Sid Haig, cui si affiancano Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo, Clint Howard, Richard Brake, Dee Wallace e Austin Stocker.

Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe debuttare entro la fine del 2019 negli USA