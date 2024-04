28 Years Later: Nia Da Costa dirigerà il quarto capitolo della serie e il primo di una nuova trilogia

News Cinema

Dopo 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, arriverà al cinema 28 anni dopo, terzo capitolo della trilogia zombie di Danny Boyle e un sequel di questo, il primo di una nuova trilogia, con la regia di Nia Da Costa.

Nel 2002 Alex Garland e Danny Boyle collaborarono ad un film di zombie di grande successo, 28 giorni dopo, interpretato da Cillian Murphy. Nel 2007 uscì il sequel 28 settimane dopo, che vedeva alla regia Juan Carlos Fresnadillo, con Jeremy Renner protagonista. Adesso sono in fase di sviluppo non uno, ma due nuovi sequel, a partire da 28 Years Later, ovvero 28 anni dopo, che dovrebbero concludere la trilogia e, nell'intenzione degli autori, iniziarne una nuova. La notizia è che per la regia del secondo è in trattative Nia DaCosta, regista del reboot di Candyman.

Nia Da Costa alla regia del sequel di 28 Years Later

Questo quanto riportato da Deadline in merito ai sequel di 28 giorni dopo: "Mentre non si conoscono ancora le date, fonti riportano che Boyle dirigerà il primo film alla fine dell'anno, con le riprese del successivo che inizieranno subito dopo, e questo è il motivo per cui lo Studio (Sony Pictures, ndr) si sta affrettando ad ingaggiare un altro regista. In questo modo i registi possono confrontarsi sullo sviluppo della storia e al tempo stesso portare la propria visione personale a ciascun film. Garland scriverà tutti i sequel". Cillian Murphy, che a questo punto pensiamo tornerà anche come attore, al momento è indicato come produttore esecutivo.